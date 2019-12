Sådan tjekker du selv din internethastighed

SPONSORERET INDHOLD: Det er efterhånden de færreste danskere, der ikke er dybt afhængige af deres internetforbindelse. Flere og flere danskere bruger på den ene eller anden måde deres internetforbindelse i forhold til deres arbejde.

Har du børn, der går i skole, foregår kommunikationen med skolen også over nettet. Og det samme med børnenes opgaver. De bliver som regel skrevet i Google Docs, eller skal afleveres over nettet. Derudover så foregår meget social interaktion også over nettet både i form af gaming og sociale medier. Praktiske ting så som e-mails, netbank og kommunikation med det offentlige er også afhængigt af internet.

På trods af, at internettet har så vigtig en rolle i mange danskeres dagligdagsliv, så er der alligevel mange, der er utilfredse med deres internetforbindelse. Og det er da også frustrerende, når du ikke kan indlæse dine e-mails, fordi din internetforbindelse er ustabil. Eller når du ikke kan slappe af med din yndlings Netflix-serie, fordi den bliver ved med at gå i hak. Heldigvis er der hjælp at hente.

Hastighed er afgørende for en god internetforbindelse

Er din internetforbindelse hurtig nok? Det kan du hurtigt finde ud af ved at tage en hastighedstest på nettet. Og her behøver du altså ikke, at være computerekspert. På Bredbånd.dk finder du en let og overskuelig guide til, hvordan du gør dette. Hvis du blot følger punkterne og beskrivelserne på hjemmesiden, kan du hurtigt finde ud af, om din internetforbindelse er optimal.

Hvorfor er det en god idé at foretage en hastighedstest på Bredbånd.dk?

For det første er hastighedstesten fra Bredbånd.dk langt hurtigere end andre hastighedstest, du kan tage på nettet. Den giver dig svar stort set med det samme. Derudover er den også gratis. Samtidig har Bredbånd.dk en smart funktion, hvorpå du kan indtaste dit postnummer, og få et overblik over, hvordan du kan få bedst internet i netop dit område.