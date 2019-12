Sidste år for Glostrups vildeste julelysshow

Det er formentlig sidste chance i år for at opleve Glostrups vildeste julelys. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. På hjørnet af Skolevej og Kochsvej bor Hans Holm og hans familie. De har hvert år gjort noget helt særligt ud af julepynten, men i år bliver nok sidste år

Af Jesper Ernst Henriksen

’Fem, fire, tre, to, en, nu’ tæller de over 100 tilskuere ned fredag aften, da lysene på Skolevej 3 officielt bliver tændt. Det er Hans Holm, der bor i huset, der tæller ned. Da tilskuerne når til nul tænder først den store juledekoration med pariserhjulet i garagen, så tænder lysene på hækken, så lysene på selve huset og til sidste står hele huset med fuldt blus på lysene.

Det hele startede med en enkelt lyskæde i 2006, og siden er det vokset for Hans og familien hvert år. Det er noget, de er sammen om.

– Vi gør det, fordi det er skide sjovt, vi har det hyggeligt med det, siger Hans Holm.

De starter forberedelserne i midten af oktober.

– Jeg har lavet pariserhjulet og sat det op i stativ, jeg bukket og svejset og loddet det sammen. Det har taget mig 14 dage alene at lave det, fortæller Hans Holm.

Foran huset på den anden side af vejen er der opsat en stor hvid pavillon. Under den står der store fade med æbleskiver og tilbehør, der er brunkager, gløgg, øl og sodavand.

– Vi har besøg af en masse gode venner og en masse gode naboer. Vi har et kanon kammeratskab her på vejen, de har hjulpet med alt muligt til i aften, siger Hans Holm.

Han får naturligvis ofte spørgsmålet, hvad det koster i investeringer og i strøm, men han svarer aldrig på det spørgsmål.

– Hvis jeg skal svare på det, så skal jeg begynde at græde en gang i mellem. Det gider jeg ikke. Det her er noget jeg kan. Det er noget familien er sammen om – at gå og hænge hele lortet op. Det er en hobby, som vi går og hygger med, og det har vi gjort i mange år. Så hvis du spørger, hvad det koster? Hvad koster det at gå til ridning, fodbold og så videre?, siger han.

Det bliver formentlig sidste gang, at det store lysshow kan ses på Skolevej 3.

– Vi har sat huset til salg, så vi kan komme et andet sted hen med mere plads. Men nu må vi se, hvad der sker. Der er jo nok ikke nogen, der køber det her i december, hvor vi har alt det lys oppe, siger Hans Holm.