Skoleelever hackede sig klimabevidste

Steen Liljegren var tovholder på hackathon og hjalp eleverne undervejs.

VALLENSBÆK. Eleverne fra 9. klasserne på Vallensbæks skoler havde i sidste uge hackathon, hvor de i de nye makerspaces skulle finde på løsninger på, hvordan man kan reducere miljøpåvirkningen af vores forbrug af elektronik

Af Jesper Ernst Henriksen

Er der noget, elever i 9. klasse er glade for, så er det ny elektronik – en ny telefon, tablet, computer, smartwatch eller måske et kamera. Problemet er, at det kræver en del naturressourcer at fremstille ny elektronik. Derfor arbejdede alle 180 elever i 9. klasse på skolerne i Vallensbæk i sidste uge til det såkaldte hackathon med problemformuleringen ”Hvordan reducerer vi bedst muligt miljøpåvirkningen af det IT-udstyr, vi bruger?”.

Eleverne fik præsenteret problemformuleringen mandag morgen i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, hvor de lavede den første idéudvikling og i grupper diskuterede, hvordan de kunne løse det problem. Tirsdag var de på skolerne, hvor de helt nye makerspaces stod til rådighed mens de onsdag skulle forberede en fremlæggelse. Grupperne med de bedste produkter fremlagde derefter deres produkter for alle de andre elever i Egholmskolens festsal.

– Det er et innovationsforløb og det er et læringsforløb. Det er vigtigt for os, at de lærer at arbejde med fremtidens redskaber. De skal arbejde innovativt, problemløsende og samarbejdende, siger Steen Liljegren, der har været tovholder på hackathon.

Airbag til mobilen

Der var meget forskellige løsninger på problemformuleringen blandt de grupper, der fremlagde onsdag eftermiddag.

En gruppe havde foreslået et afgiftsystem på elektronik, hvor man betaler en pant på 30 procent, når man køber ny elektronik. Beholder man elektronikken i hele dens levetid, vil man få hele panten tilbage.

En anden gruppe forslog et ur, der kan opsamle kinetisk energi, når man bevæger sig. Denne energi kunne så bruges til at lade en mobiltelefon op, så hvis man bare er aktiv nok, så ville man aldrig løbe tør for strøm på mobilen.

Gruppen, der vandt for det bedste produkt, havde foreslået en airbag til mobiltelefoner. Airbaggen skulle pakkes ind i et mobilcover og skal så udløses, hvis man taber telefonen, på samme måde som eleverne kender det fra de populære Hövding styrthjelme.

Den gruppe skal nu deltage i DM i digitale skills, der er en del af Danmarks Læringsfestival, der bliver afholdt i marts i Bella Center.

Det var et dommerpanel bestående af borgmester Henrik Rasmussen og medarbejdere fra lokale virksomheder, der valgte vinderen. De var meget imponerede af, hvad eleverne havde nået på tre dage.

– Det var otte rigtig gode projekter, vi så. Det, I har leveret, har været på et højt niveau med høj kvalitet. I har arbejdet analytisk. I har fået en opgave, undersøgt og diskuteret den og har fundet en løsning, siger Henrik Rasmussen.

En mulig løsning

Eleverne var glade for hackathon-forløbet.

– Det har været lidt hurtigt. Vi har kun haft tre dage, fra vi fik problemformuleringen til vi skulle fremlægge, men vi har stadig haft tid til at tænke os om. Det har været fedt. Det har været godt at tænke mere på klima og miljø, siger Patrick Lykke Bredfeldt, der går i 9.z på Egholmskolen.

Han var en del af gruppen, der fandt på det specielle armbåndsur, der kan opsamle energi.

– Idéen kom egentlig bare, da vi sad og snakkede sammen. Opladere er jo også en vigtig del af elektronikken, hvis man kan spare dem væk, ville det være fedt, siger Patrick.

På tre dage var der selvfølgelig ikke tid til at teste idéen særlig grundigt.

– Vi spurgte en fysiklærer om det, og han sagde, at det måske kunne være muligt, siger Patrick.

Lavede prototyper

En del af opgaven for holdene var at lave en fysisk præsentation i forbindelse med fremlæggelsen. De brugte derfor skolernes nye makerspaces til for eksempel at lave t-shirts, 3D-printe eller bruge lasercutter.

Nogle grupper havde også lavet en prototype af deres produkt.

– Det er gået rigtig godt. De har vist stor kreativitet, der var mange forskellige produkter. De har bygget et lag på i forhold til, hvor de var tidligere. De har lavet nogle tegninger af deres produkter, men har også skullet lave en prototype. Det var første gang, vores makerspaces for alvor blev brugt. Det var spændende at se dem blive brugt som læringsmiljøer – det er jo det, der er meningen med dem, siger Steen Liljegren.

For Patrick Lykke Bredfeldt var det også fedt at arbejde i makerspace.

– Når man først fik det lært, så var det ikke så svært. Det var meget fedt selv at designe noget, som så kom ud på en printer bagefter, det er fede muligheder, siger han.