Skoleleder stoppet på Glostrup Skole

Yasar Cakmak er stolt af den udvikling, som Vestervang og resten af Glostrup Skole har været igennem. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Yasar Cakmak er stoppet som skoleleder på Glostrup Skole. For femte gang på syv et halvt år skal skolen nu søge ny leder

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag i sidste uge blev det meldt ud til medarbejdere, elever og forældre, at Yasar Cakmak er stoppet som leder på Glostrup Skole efter gensidig aftale. Ifølge Jonas Wittendorff, centerchef i Center for Børn, Unge og Familier er man gensidigt enige om, at der ikke længere er grundlag for at opretholde samarbejdet. Hverken Yasar Cakmak eller Jonas Wittendorff ønsker at uddybe, hvad uenigheden bunder i.

Yasar Cakmak blev oprindeligt ansat som en samlet leder for hele Glostrup Skole. Den rolle havde han stadig ved fratrædelsen. Derudover har han siden januar i år fungeret som afdelingsskoleleder på Vestervang, da der her var en ledig stilling.

I foråret var Glostrup Skole genstand for en større strukturdebat. Her blev det diskuteret, hvordan skolestrukturen skal være i fremtiden i Glostrup Kommune. Det blev her besluttet, at holde fast i strukturen med en samlet skole med fire afdelinger. Der blev dog ændret på magtstrukturene, så skolen nu har en mere direkte ledelsesstruktur, hvor de enkelte afdelingsskoleledere har det direkte ansvar for alle medarbejdere på deres afdeling. Det betød reduktion i det øverste ledelseslag, hvor Yasar Cakmak fortsat skulle varetage dobbeltrollen som afdelingsskoleleder og overordnet leder. Det vil en kommende leder formentlig også skulle.

Skole i fremgang

Yasar Cakmak har tidligere haft stor succes på Amager Fælled Skole, hvor han fik vendt en negativ udvikling med elevflugt og dårligere karakterer. På Glostrup Skole var han i gang med at forsøge at få vendt udviklingen på især Vestervangskolen, der de seneste år har haft meget få ansøgere. I et stort interview i efteråret her i Folkebladet fremlagde Yasar Cakmak tal, der viser, at udviklingen er på vej i den rigtige retning på Vestervang. Afgangsprøvekaraktererne er gået lidt frem de seneste to år, sygefraværet blandt medarbejderne er faldet, skolens seneste forældretilfredshedsundersøgelse er bedre end den forrige, og Glostrup Skole er ved at få nemmere ved at rekruttere og fastholde medarbejdere sammenlignet med tidligere.

– Jeg er selvfølgelig rigtig glad og stolt over at forlade skolen på et tidspunkt, hvor det resultatmæssigt går i den rigtige retning, selv om jeg synes, der er et godt stykke vej endnu – og vil gerne sende æren videre til de mange dygtige og engagerede medarbejdere på Glostrup Skole, der hver eneste dag prøver at skabe en god skole for børnene, siger Yasar Cakmak.

Han ønsker kun det bedste for Glostrup Skole fremover.

– Jeg ønsker alle elever, medarbejdere, ledere og forældre på Glostrup Skole en rigtig glædelig jul og alt det bedste fremover, slutter han.

Mange ledelsesskift

Glostrup Skole blev oprettet til skoleåret 2012, hvor stillingen som overordnet leder var slået op. Her blev Kirsten Balle ansat. Hun stoppede den 1. april 2014, da hun blev centerchef.

Herefter var Michael Ingelhardt konstitueret i nogle måneder, indtil Henrik Reumert blev ansat fra den 1. august 2014. I efteråret 2015 stoppede han igen, da han havde fået nyt job i en anden kommune. Michael Ingelhardt blev igen konstitueret, og stillingen blev slået op. Det lykkedes dog ikke at finde nogen egnede kandidater, så Michael Ingelhardt var konstitueret i over et år. I foråret 2017 vat stillingen slået op igen, og her blev Yasar Cakmak ansat til at starte den 1. april.

Når stillingen bliver slået op nu, bliver det altså femte gang, at Glostrup Kommune leder efter en overordnet leder til skolen.

Jonas Wittendorff overtager opgaverne som samlet skoleleder, mens Lisa Ward og Sandra Albrekt Karmann overtager opgaverne som afdelingsskoleleder på Vestervang. Det er forventningen, at en ny overordnet skoleleder kan være på plads i april næste år.