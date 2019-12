SOSU møder sjette klasse

Elever i sjette klasse i Brøndby prøver kræfter med omsorgsfagene på SOSU H. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Som de første i landet har Brøndby Kommune lavet et brobygningsforløb, hvor alle 6. klasser prøver kræfter med omsorgsfagene

Af Robert Hendel

De prøver kitlen med navneskilt, lærer om kroppen og førstehjælp, og i et løb oplever de selv at have en funktionsnedsættelse, og hvordan man bedst bliver hjulpet i netop den situation.

Det er resultatet af et nyt samarbejde mellem Brøndby Kommune, Ungdomsbyen og SOSU H, der giver alle 6. klasser i Brøndby mulighed for at stifte bekendtskab med omsorgsfagene.

Gennem fire dage med lege og aktiviteter får eleverne testet, hvad man kan komme ud for som social- og sundhedshjælper eller -assistent, og hvad det betyder at blive gammel og have levet et langt liv.

– Vi har et stort fokus på, at flere unge i Brøndby skal i gang med at gennemføre en uddannelse. Dette forløb med vores 6. klasser er en rigtig god og nytænkende måde at angribe området på, siger Kent Max Magelund (S), der er borgmester i Brøndby.

Målet er ikke, at eleverne i den sidste ende nødvendigvis vælger at læse på SOSU H.

– Når vi giver vores børn relevante oplevelser og indsigt i et konkret arbejdsliv, har de nogle rigtig gode redskaber til at kunne træffe et uddannelsesvalg senere, siger Kent Magelund.

Forløbet består af en dag i Ungdomsbyen i København, to dage i SOSU H-uddannelsen i Brøndby og en dag med interview af ældre borgere i Brøndby.

Kommunen har også indgået et samarbejde med Ungdomsbyen om at sætte fokus på erhvervsuddannelserne. Forløbet er obligatorisk for alle kommunens 7. klasser.