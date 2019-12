Sparer besøg på hospitalet: God start for akutteam

BRØNDBY. En række borgere i Brøndby undgår at blive indlagt på hospitalet på grund af et akutteam, der er bemandet med sygeplejersker med særlige kompetencer indenfor akutsygepleje

Af Robert Hendel

800 syge borgere har sparet et besøg på hospitalet

Tidligere i år oprettede Brøndby Kommune i samarbejde med nabokommunen i Hvidovre et akutteam, som skal hjælpe syge borgere i deres eget hjem.

Det nye akutteam består af syv sygeplejersker med speciale i akutsygepleje, og det skal kunne rykke hurtigt ud til syge borgere i de to kommuner.

Akutteamet er en mulighed via et samarbejde med de to kommuners praktiserende læger, ældrecentre og andre instanser, der har med den syge borger at gøre. Det er ofte dem, der tager kontakt til akutteamet, hvis det skønnes, at en borger har brug for særlig observation og behandling i hjemmet.

Kommer hjem i stuen

I det første halve år har akutteamet modtaget 1.156 henvendelser. I 25 procent af tilfældende var det muligt at løse udfordringen ved hjælp af telefonisk sparring til en kollega. I de øvrige 827 tilfælde er det endt med et besøg hos den syge borger.

– Vi er i en udviklingsfase med vores data, så det er endnu for tidligt at sige, i hvor mange tilfælde akutteamet har forebygget en indlæggelse. Vores vurdering er dog, at vi i en hel del tilfælde har medvirket til at undgå en hospitalsindlæggelse,” fortæller Per Jensen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune.

Han mener, at det kan være en anstrengende oplevelse at komme på hospitalet, hvis det blot handler om at få taget en blodprøve, få målt infektionstal eller få lagt et kateter, som godt kan klares hjemme.

– Derfor er jeg ikke i tvivl om, at akutteamet er et vigtigt supplement til vores øvrige sundhedstilbud, siger Per Jensen.

Formålet med Akutteam Brøndby-Hvidovre er ikke kun at behandle borgere i eget hjem, så antallet af hospitalsindlæggelser kan minimeres.

Akutteamet skal også tage hånd om de borgere, der stadigvæk har brug for behandling, efter de er kommet hjem fra hospitalet.

Travlt siden dag ét

Jens Jørgen Lemvig, der er leder af Akutteam Brøndby-Hvidovre, glæder sig over den positive start, det nye akutteam har fået i de to kommuner.

– Vi mærker tydeligt en efterspørgsel på de sygeplejefaglige kompetencer, som akutteamet besidder. Vi har haft lynende travlt siden dag ét, siger Jens Jørgen Lemvig.

Ifølge akutteamets leder har personalet både specialviden, instrumentelle færdigheder, udstyr og en organisering, der netop gør det muligt at udføre opgaver, som de øvrige kommunale sygeplejersker ikke har mulighed for.

– Så jeg er sikker på, at vi i fællesskab med de andre sundhedsfunktioner faktisk gør en forskel for en gruppe borgere, siger Jens Jørgen Lemvig.

Akutteam er bemandet mellem klokken otte og 22 på hverdage og klokken 10 og 22 i weekenden. Hvis en borger skal i kontakt med akutteamet, sker det via de praktiserende læger, hjemmesygeplejersker, 1813 eller hospitalerne.