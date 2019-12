Tabte tæt topbrag

Brøndby led et nederlag i et tæt opgør mod de danske mestre fra Holte. Foto: Robert Hendel (arkiv)

SPORT. Brøndby Volleyball Klubs kvinder måtte gå fra banen med et smalt nederlag mod de danske mestre fra Holte

Af Robert Hendel

Volleyballkvinderne fra Brøndby overlevede en mareridtsstart og var tæt på sejren over rivalerne fra Holte.

De danske mestre gik dog fra banen i Brøndby med en sejr i et opgør, der måtte ud i fem sæt.

Forkrampet spil og personlige fejl hos hjemmeholdet sendte i første sæt Holte i front med 6-0. Brøndby havde svært ved at få boldene gennem Holtes markforsvar, og det betød en sætsejr på 25-17 til gæsterne.

Det gik langt bedre i andet sæt, hvor Julie de Blanck med to serveesser på fem server sendte Brøndby komfortabelt i front i sæt, hvor Holte fik kontakt ved 15-15. Derfra tog Brøndby-holdet fra, og den blot 17-årige Sille Hansen afsluttede sin servestime med to serveesser til sætresultatet 25-16.

Dermed var der udlignet i sæt, og i tredje sæt bragte Brøndby sig foran med 2-1. Holte fik dog udlignet til 2-2 i sæt, og dermed skulle kampen ud i et afgørende femte sæt.

Brøndby kom bedst fra land i den afgørende fase af kampen, men det var alligevel Holte-spillerne, der kunne juble efter kampen. Gæsterne indhentede Brøndbys føring på 5-0, og fra stillingen 7-6 gik gæsterne til 14-8. I den efterfølgende rotation lukkede Holte kampen med 15-10 i det sidste sæt.

Brøndby beholder andenpladsen, da Gentofte på tredjepladsen også løb ind i et nederlag. I runden forinden blev det til en sejr over rækkens nummer fire fra Team Køge.