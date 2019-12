Tips til kost og drikke, når du har en stomi

SPONSORERET INDHOLD: Uanset om du har kolostomi, ileostomi eller urostomi, er det vigtigt at spise rigtigt, hvis du vil have en god hverdag.

Generelt er den mad, der var god og sund for dig før din stomioperation, stadig god for dig. Og den mad, der var mindre sund, er stadig mindre sund. Men hvad der gør sig gældende for dig, gør sig nødvendigvis ikke gældende for en anden, og derfor må du selv notere dig over tid, hvilke fødevarer som er gode, og hvilke der er mindre gode for dig.

Når det gælder stomi og kost, er det altid en god idé at spise balanceret og varieret, og det kan meget vel inkludere alle dine favoritfødevarer. Efter en stomioperation kan dine tarme godt være udfordrede og alt efter, hvor meget og hvilken del af tarmen, du har fået fjernet, kan det have forskellige betydninger for, hvad du må spise eller hvad du gør klogt i at holde dig fra.

Det er vigtigt at spise rigtigt, hvis du vil have en god hverdag med stomi uden for mange gener. Som nyopereret bør du derfor altid følge de generelle retningslinjer for indtagelse af kost og drikke, hvis du gerne vil undgå flydende output, forstoppelse eller andre ubehageligheder. Når din stomi falder til ro efter operationen, kan du begynde at finde ud af, hvilke fødevarer du igen kan tilføje til din kost.

Kan du spise, som du plejer, når du har en stomi?

Ja, det kan du, hvis du overholder de 8 generelle kostråd, som er:

1. Spis frugt og grønt – 6 om dagen

2. Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen

3. Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag

4. Spar på sukker – især fra sodavand, slik og kager

5. Spar på fedtet – især fra mejeriprodukter og kød

6. Spis varieret og bevar normalvægten

7. Sluk tørsten i vand

8. Vær fysisk aktiv – mindst 30 minutter om dagen

Hvad enten du har en kolostomi, ileostomi eller urostomi, er det vigtigt at du tilpasser dine spise- og drikkevaner efter din stomitype, hvis du gerne vil have en god hverdag med stomi. Derfor får du her nogle kostråd og nyttige tips til kost og drikke, der kan hjælpe dig med at undgå forstoppelse og oppustet mave.

Hvad må du spise og drikke, når du har en kolostomi?

Når du har en kolostomi, er det vigtigt, at du lytter til dine kropsignaler og forsøger at spise regelmæssigt, da det gør det nemmere at forudse, hvornår dine tarme arbejder. Du opdager formentlig, at visse fødevarer danner mere luft end andre, og selvom det ikke er skadeligt, vil du måske skære ned på de fødevarer. Derfor skal du prøve dig frem for at finde en balanceret kost, der passer lige til dig.

Husk at tygge din mad grundigt

Lige efter din operation anbefaler stomisygeplejerskerne typisk, at du spiser små portioner, indtil du gradvist får gang i din fordøjelse. For at få en god fordøjelse er det meget vigtigt, at du tygger maden ekstra meget. Det gælder især, hvis du spiser fødevarer, der er svære at fordøje såsom nødder eller fødevarer med et højt fiberindhold, som kan forårsage en forstoppelse.

Har du problemer med forstoppelse, kan det hjælpe at drikke rigeligt med vand, spise figner og svesker eller supplere med afføringsmidler. Hvis du har diarré, kan du bruge en tømbar pose. Her kan især lyst brød, gryn, kartofler, pasta, banan og æble give outputtet en fastere konsistens. Ved fortsat diarré eller forstoppelse, bør du altid henvende dig til din læge eller stomisygeplejerske.

Luftdannende fødevarer

• Kål

• Løg

• Porrer

• Bælgfrugter

• Stærke krydderier

• Frugt

• Kunstige sødemidler

• Kulsyreholdige drikke

• Tyggegummi

Fødevarer der kan være svære at fordøje

• Bladselleri

• Asparges

• Druer med sten

• Rabarber

• Tomatskind

• Nødder

• Kokos

• Champignon

Alkohol og drikkevarer med koffein

Alkohol er okay i begrænsede mængder, men generelt kan kulsyreholdige drikkevarer danne luft. Særlig kan øl gøre outputtet fra din stomi mere flydende. Alkohol kan også give større output. Te og kaffe er også fint, men vær opmærksom på, hvordan dit fordøjelsessystem reagerer.

Hvilke kostråd bør du følge, når du har en ileostomi?

Når du har en ileostomi er det vigtigt, at du får rigeligt med vand for at have en god væskebalance. Din krop optager nemlig mindre af den væske, du drikker, hvorfor du har behov for at drikke 2-3 liter vand hver dag afhængig af mængden af dit output. Det kan desuden være godt at drysse lidt salt på maden for at erstatte tabet fra ileostomien.

Efter en stomioperation er det meget vigtigt at sørge for at få kalorier og protein nok. Appetitten kan nemlig være lidt nedsat de første uger. Hvis det kniber med appetitten, kan du supplere med færdiglavede eller hjemmelavede protein- og energidrikke. Vælger du at købe, kan du evt. gøre det på apoteket.

Ligeledes som ved kolostomien, vil du højst sandsynlig opleve, at visse fødevarer kan være svære at fordøje, og nogle vil danne mere luft end andre. Selvom det ikke er farligt, vil du måske undgå at spise disse fødevarer. Her kan du følge de samme kostråd vedrørende fødevarer, alkohol og drikkevarer for at få en god fordøjelse. Uanset hvilken stomitype du har, skal du være opmærksom på, hvordan dit fordøjelsessystem reagerer for at finde en balanceret kost, der passer dig.

Tips til drikkevarer, når du har en urostomi

På grund af din operation vil du producere mere urin end en person uden urostomi. Det betyder, at du skal drikke mere for at hjælpe din krop med at opretholde den rette væskebalance. Urostomiopererede anbefales normalt at drikke 2-3 liter væske i døgnet.

Alkohol og drikkevarer

Indtag alkoholiske drikke, te og kaffe i begrænsede mængder, men vær opmærksom på, hvordan dit urinsystem reagerer. Vand og juice er stadig bedre kilder til væske, så pas på med at erstatte vand med kaffe eller te. Desuden kan tranebærjuice eller tranebærkapsler også være med til at forebygge urinvejsinfektioner, og det kan derfor anbefales at drikke et par glas tranebærsaft om dagen.

Lev livet sådan, som du ønsker det

Med den rette vejledning til stomi og kost, kan du leve livet sådan, som du ønsker det. Har du problemer med at balancere dine spise- og drikkevaner, kan du få hjælp på det hospital, hvor du går til kontrol. Her kan du også bede om en henvisning til en klinisk diætist, hvis du ønsker kostvejledning. Hvis du ikke er tilknyttet et hospital, kan du selv opsøge en privatpraktiserende klinisk diætist.

Har du behov for rådgivning til, hvordan du får en tryg hverdag med stomi, kan sygeplejerskerne hos Coloplast også give svar på alle dine spørgsmål. De har naturligvis tavshedspligt.