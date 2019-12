Toiletvogn bliver ikke permanent

Denne toiletvogn kommer ikke op igen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Der har denne sommer med succes været opstillet en toiletvogn i Solvangsparken. Den kommer dog ikke op igen næste år

Af Jesper Ernst Henriksen

I maj i år opstillede Glostrup Kommune en toiletvogn i Solvangsparken, der havde åbent hver dag fra 7 til 20. Formålet var at give de besøgende, der ikke havde tilknytning til en forening, som har lokaler i parken, en mulighed for at komme på toilettet i sommermånederne.

På kommunalbestyrelsens møde i november blev en evaluering af toiletvognen i Solvangsparken behandlet. I alt har vognen været benyttet cirka 4.000 gange. Især cricketklubben i Solvangsparken har i sommerperioden tidligere oplevet det, der i sagsfremstillingen bliver kaldt for ’gener’. Lars Thomsen (Bylisten) pakkede ikke tingene så meget ind.

– Den har betydet, at folk ikke skider og urinere i buskene. Det skete næsten hver eneste dag tidligere, sagde han.

I alt har det kostet 92.000 kroner af have toiletvognen stående. Der var sat 63.000 kroner af til vognen, så enten skulle der bevilliges 29.000 kroner yderligere til vognen eller også skulle ordningen nedlægges.

Lars Thomsen ville gerne have gjort den permanent.

– Jeg bor selv i området og har spurgt grundejerforeningen, hvad deres holdning er. De er meget positive over for vognen, sagde han.

Sammen med Konservative stemte han derfor for at bevare vognen, mens et flertal bestående af S, V, DF, EL og SF stemte for at droppe ordningen.