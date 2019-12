Topstyring har smadret skolen

DEBAT. Af Christian Ebbesen, Næstformand, Det Konservative Folkeparti i Glostrup Kommune

Engang for længe siden var der fire skoler og en lille underafdeling ude i Ejby. Hver skole havde sin egen skoleinspektør og bestyrelse, men der var også en overordnet struktur med en skoledirektør, der havde ansvaret for forvaltningen af folkeskolen i Glostrup Kommune.

I dag har vi kun én skole og desværre meget mere rod i butikken med en skjult topstyring fra forvaltningen, kun én skolebestyrelse og i øjeblikket heller ingen skoleleder (for 3. gang siden dannelsen af Glostrup Skole), for hvem ved sin fulde fornuft ønsker at arbejde under sådanne spændetrøje-lignende forhold?

Når det nu alligevel nærmest bliver umuligt at rekruttere en ny skoleleder, så placér dog ansvaret i forvaltningen, hvor de reelle beslutninger alligevel bliver taget.

For at gøre magten til forvaltningen komplet, så udnævn i stedet centerchefen til ny skoledirektør i Glostrup Kommune og spar derved udgiften til en ny ”skoleleder” for Glostrup Skole, der i forvejen er hårdt presset på økonomien.

Når hele korthuset så vælter, er der kun ét sted at placere ansvaret for den katastrofale forvaltning af vores fælles folkeskole i kommunen, i toppen, hvor styringen har fejlet totalt.