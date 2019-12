Troldmand med talent for tricktyveri

Sunny Cagara har gjort magien til en levevej. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Som barn stjal Sunny Cagara skolekammeraternes ting for sjov. Det fik ham til at kaste sig over magien, som han har gjort til sin levevej

Af Robert Hendel

– Der er en særlig forbindelse mellem mennesker.

Ordene kommer fra Sunny Cagara, der netop har underholdt tv-seere, dommere, publikum og værter med sit vanvittige trylleshow i TV2’s store underholdningsprogram Danmark har talent.

Magien bragte en andenplads med hjem til den garvede kunstner fra Brøndby, der har leget troldmand i snart to årtier. En karriere, der begyndte i Spanien.

Sunny Cagara ville lære spansk, og han rykkede derfor teltpælene til Sydeuropa, hvor han boede i et halvt års tid.

– Hvis man skal lære sproget ordentligt, tager man til det land, hvor man taler det, siger han.

Det var under opholdet i det spanske, han med masser af fritid begyndte at trylle for alvor.

– Så hoppede jeg ned på en internet-café, men det var før YouTubes tid, så der var ikke så mange videoer at finde på nettet. Der var enkelte steder, hvor man kunne se folk optræde. Så i stedet gik jeg i gang med selv at tænke, hvordan man mon gør de forskellige ting, forklarer han.

Ifølge den autodidakte tryllekunstner er det ligesom at genskabe en lækker dribling i fodbold.

– Jeg var nødt til at tænke over, hvordan de kunne have gjort det. Og så fandt jeg ud af det ad den vej, forklarer Sunny Cagara, der kunne en masse tricks efter opholdet i Spanien.

Flere af vennerne blev ved med at fortælle ham, at trylletalentet var så stort, at han burde leve af det.

Til tops i taekwondo

Inden Sunny Cagara kastede sig over magien, sparkede han sig til tops i taekwondo-verdenen. Han kom på landsholdet som 14-årig og blev siden femdobbelt danmarksmester og deltog ved både EM og VM.

Erfaringen fra kampsporten overførte den nu 38-årige magiker til tryllerierne.

– Jeg kunne et par småting, og via kampsporten havde jeg flair for at bruge mit kropssprog til at få folk til at tro, at jeg gør det ene, mens jeg i virkeligheden gør noget andet, erindrer Sunny Cagara.

Han har altid elsket at få folk til at grine, blandt andet ved hjælp af sit trylleri.

– Det falder mig meget naturligt, og jeg er ret god til det, lyder det selvsikkert fra Sunny Cagara, der på vennernes opfordring besluttede at gøre trylleriet til sin levevej.

Han anede dog ikke, hvor han skulle komme videre med planerne, indtil det lykkedes at få skabt en kontakt til nogle andre tryllekunstnere i Danmark.

– Vi har et godt netværk, hvor vi hjælper hinanden og deler viden. Det er ret sejt, siger Sunny Cagara, der nu er en af dem, der giver viden fra sig, når folk vil lære at trylle.

Stjal fra sikkerhedschef

Dørene blev for alvor åbnet for Sunny Cagara, da han optrådte til et fødselsdagsarrangement, som sikkerhedschefen for FN i Danmark deltog i.

– Jeg stjæler hans ur til en 18 års fødselsdag, uden at jeg ved, hvem han er, husker Sunny Cagara.

Reaktionen fra sikkerhedschefen var ikke til at tage fejl af.

– Han siger “Hey, du burde undervise Hr. og Fru Danmark i, hvordan filan de beskytter sig selv”, og der tænkte jeg lidt. Det er jo min hemmelighed, som jeg brugte i trylle-regi, fortæller Sunny Cagara.

Det lykkedes dog for manden at overbevise Sunny Cagara om, at undervisningen er en god idé.

-Så lavede jeg et foredrag inde hos FN, hvor jeg simpelthen stjal hans skjorte fra ham, uden han opdagede det. Han havde skjorten på – og en blazer udenpå, forklarer tryllekunstneren, der fik hele salen til at grine under sit show, der blev optaget på film.

– Der var FN’s logo i baggrunden, så jeg tænkte, at hvis jeg gør det her, er det fandeme sejt, tilføjer tryllekunstneren om sin vovede optræden, der fik en hel sal til at skrige af grin.

Siden har den danske sikkerhedschef i FN tilbudt at hjælpe med at åbne døre for den lille magiker.

– Han sagde til mig, at det var helt vanvittigt, det jeg lavede dér, siger Sunny Cagara om det, der blev indledningen til et samarbejde om at bekæmpe tricktyveri.

Opdaget af politiet

Samarbejdet bar hurtigt frugt. Sunny Cagara fik bredt sit navn ud i nyhederne, og der gik ikke lang tid, før også politiet fik øjnene op for den talentfulde tricktyv.

– Der sker det, at jeg bliver kontaktet af Nordsjællands Politi. De spørger, om vi ikke skal lave et samarbejde. Det var fantastisk. En blåstempling af min mission fra FN og politiet, forklarer Sunny Cagara.

Han begynder derfor at turnere med en betjent, der fortæller om omfanget af tricktyverier, mens Sunny Cagaras opgave er at vise, hvordan tyvene arbejder.

– Det går op for folk, hvad de skal være opmærksomme på, og hvordan det rent psykologisk lykkes en tricktyv at komme tæt ind på dig, selvom du er godt forberedt. Så ryger pung, slips, og nogle gange formår jeg at stjæle brillerne fra folk, siger han.

Selv mener Sunny Cagara, at hans tilgang er sjovere, end hvis en politibetjent skal fortælle, at pungen skal i inderlommen.

– Jeg viser folk, hvordan tyvene faktisk arbejder og blander humor ind i det. Sikkerhed er i sig selv en ret trist og kedelig ting, men det er meganødvendigt.

Så hvis jeg kan gøre det sjovt og interessant, vil det ramme mange flere mennesker, forklarer Sunny Cagara om foredragene, der gik så godt, at også Københavns Politi var interesseret i et samarbejde.

Imidlertid blev det parkeret på ubestemt tid. Først kom angrebet på Krudttønden og synagogen i Krystalgade i februar 2015, og senere blev fokus rettet mod flygtningestrømmen, der tog til i den følgende sommer. Det kostede en del af politiets mandskab.

– Jeg forstår godt, at de afsætter ressourcerne til de områder, der er vigtigst, siger Sunny Cagara, der under en af sine optrædener i Danmark har talent formåede at vise, hvor let det er at stjæle et ur.

Her nappede Sunny Cagara den mandlige værts dyre armbåndsur, uden han bemærkede det.

– Det tager kun et par sekunder, vurderer den snu troldmand med talent for tricktyveri.

Håndplukket til tv-show

Oprindeligt havde Sunny Cagara ingen planer om at stille op i et talentshow på nationalt tv.

Han blev dog kontaktet af en caster til programmet, der opfordrede ham til at stille op.

– Der er mange, der tror, at det kun er for amatører. Det har det bare aldrig nogensinde været. Det er det samme i USA og Storbritannien. Der er også professionelle med. Man skal jo have kvalitet med, for det er jo ikke sikkert, at det holder hele vejen til finalen, hvis du kun kan lave dyrelyde med munden, forklarer Sunny Cagara, der i første omgang sagde nej til tilbuddet fra casteren.

Det lykkedes hende dog at få overbevist Sunny Cagara til at stille op, og han endte med at gå videre fra de indledende prøver.

– Da jeg havde været til audition, fik jeg at vide, at det var det bedste trylleri, de nogensinde havde set, fortæller han.

Alligevel skrev han til hende, der havde castet ham, at han ikke var gået videre.

– Jeg skrev til hende, at jeg havde fået at vide, at fordi det hed Danmark har talent, og da jeg er mørk i huden, så passede jeg ikke rigtigt ind i programmet. Det kunne hun ikke rigtigt forstå, siger Sunny Cagara, der har filippinske rødder, og griner.

Forklaringen blev vildere og kom længere ud, og til sidst bad hun ham om at ringe til hende, for der var ikke noget af det, han fortalte hende, der gav særlig meget mening.

– Der fortalte jeg så, at jeg lavede fis med hende, fortæller Sunny Cagara.

Det bekræftede den talentfulde tryllekunstner i, at der ikke var aftalt spil med i programmet.

– Det kan godt være, at de havde castet mig, men det betød ikke, at jeg var selvskrevet til en plads i finalen. De sender dig ikke videre, hvis du ikke leverer, forklarer Sunny Cagara, der endte med at blive nummer to i hele konkurrencen.

Vil tale folk op

Hvor mange stemmer, der adskilte Sunny Cagara fra at stå tilbage som vinder, er uvist.

– Selv tror jeg kun, at han vandt med én stemme, siger han og smiler.

I stedet for at være ærgerlig over at blive nummer to, er han glad på vinderens vegne. Generelt synes Sunny Cagara, at vi skal være bedre til at rose andre, når de gør noget godt.

– Han vandt, og han var god til det, han lavede. I stedet for at holde folk nede, synes jeg, at vi skal tale folk op. Jeg er glad på hans vegne, fordi han vandt, siger Sunny Cagara.

Han er ikke er bange for, at han mister jordforbindelsen, fordi han for alvor er blevet et kendt ansigt.

– Jeg tror ikke, at det kommer til at ændre ret meget. Du kommer ikke til at se mig skrue prisen op, bare fordi jeg har været i tv. Det gør jo ikke, at jeg er blevet supermenneske over natten. Det handler også om respekten for sine kunder, fortæller tryllekunstneren og vigtigheden af at bevare sin integritet.

I stedet ser Sunny Cagara sin optræden på landsdækkende tv som en enestående mulighed for at vise sine mange magiske evner frem.

– Det er en smagsprøve på, hvad folk får, hvis de booker mig. Og så er det træning for mig selv. Jeg stiller ikke op for andre end mig selv og min familie. Det er jo et vindue, hvor man kan vise, hvad man kan, forklarer han og understreger, at han ikke sagde ja til at medvirke i programmet for præmiepengenes skyld.

Alt, hvad han ønsker, er, at folk bliver rørt af hans magiske evner.

Tror på sig selv

Opskriften på succes er egentlig enkel, hvis du spørger Sunny Cagara.

– Det er vigtigt, at man fortæller sig selv, at man er god, hvis man er god. Hvis man bliver ved med at bilde sig selv ind, at man ikke kan finde ud af noget, bliver det selvforstærkende, og så ender det også med at blive en sandhed, siger han.

Dog mener den nu landskendte tryllekunstner, at der skal være et filter.

– Det er da klart, at hvis du synger dårligt, så må dine venner meget gerne tale dig fra at stille op i eksempelvis X-Factor. Der skal være en form for virkelighedsfornemmelse med i det, siger han.

Hvis ikke der er det filter, risikerer folk at stille op til offentlig mobning, og det er ikke noget, som Sunny Cagara bifalder.

– Jeg bryder mig ikke om, at vi kan dislike ting på internettet. Vi bliver nødt til at klikke med ansvar og vise noget respekt, siger han.

Har man ikke noget godt at sige, er det bedre at tie stille.

– Du sårer andre mennesker, når du sviner dem til. Folk bør spørge sig selv, om de ville sige de samme ting til mig, hvis de stod ansigt til ansigt mig. Det skal de lige huske, når de sidder bag skærmen. Vi har alle ret til at ytre os, men det er ikke en pligt, lyder det fra tryllekunstneren, der i det hele taget sætter respekten for det enkelte menneske højt.

Alle mennesker har følelser, lyder budskabet. Kritik er sundt, men det skal foregå i en konstruktiv tone.

– Jeg har da også nogle gange lyst til at skrive nogle grimme ting, men skal jeg sige det, skal det være konstruktivt. Folk skal kunne bruge kritikken til noget. Så hjælper jeg folk i stedet for, fortæller Sunny Cagara, der er gået fra at være en ukendt knægt fra Brøndby til at være landskendt ekspert i magi.

Barndomsbyen Brøndby

Båndet til Brøndby har han ikke skåret over. Selvom Sunny Cagara er flyttet til Valby, vil han altid have en tilknytning til Brøndby. Blandt andet har han kontor i kommunen.

– Brøndby er jo mit barndomshjem, så det vil altid have en helt speciel plads i mit hjerte. Jeg bilder mig selv ind, at jeg har haft en dejlig barndom, forklarer Sunny Cagara.

Han har svært ved at nikke genkendende til de fordomme, der ofte er om Brøndby.

– Folk omkring mig har været hjælpsomme og respektfulde. Selvfølgelig har der også været sjov og ballade, drengestreger og slagsmål, men jeg ser altså slet ikke Brøndby som et farligt sted overhovedet, lyder det.

Generelt giver han ikke meget for fordomme.

– Jeg kan ikke bruge de fordomme til noget som helst. Skal vi fokusere på det negative, eller skal vi fokusere på det positive? Er de rige mennesker bedre end dem, der ikke har så mange penge? Jeg er vokset op i et hjem, hvor vi måske ikke havde mange penge, men til gengæld havde vi masser af kærlighed. Det er vigtigere end penge, forklarer han.

For Sunny Cagara er netop respekten og kærligheden til andre mennesker det allervigtigste. Sådan har han altid haft det.

– Jeg kan huske, at jeg en dag er ude med min far, og han pludselig peger på en mand og siger: Ham der, han har boksen, han er rig. Så spørger jeg min far, hvorfor han så ser så sur ud. Måske fordi han er meget vigtig, siger min far. Så skal jeg aldrig være rig, svarer jeg ham tilbage.

I stedet mener Sunny Cagara, at det gælder om at være glad for det, man har.

– Jeg bliver jo ikke mere glad, fordi jeg køber et Rolex-ur. Det gør jeg måske i begyndelsen, men det går over. Jeg bliver ikke lykkeligere af det i det lange løb. I sidste ende handler det om at hvile i sig selv, konstaterer Sunny Cagara, der i stedet nøjes med at låne folks Rolex ure i et stykke tid, inden han afleverer dem tilbage til ejeren efter et endt trylleshow.