Udstilling med koreograferet lidenskab

Kunst som dette bliver udstillet i Glostrup Fritidscenter i den kommende måned. Foto: Maleri: Thomas Kolding

GLOSTRUP. Januar måneds kunstner i Glostrup Fritidscenter er både billedkunstner og scenograf. Hans forbindelse til scenekunsten kan ifølge en anmelder ses i hans malerier, hvor de kvinder, han maler, nærmest virker koreograferede

Af Jesper Ernst Henriksen

I januar kan Thomas Koldings kunstværker opleves i Glostrup Fritidscenter. Han er både billedkunstner og scenograf.

Han har tidligere udstillet i Galleri V58, en udstilling som blev anmeldt i Kunstavisen den 11. december 2012 af Lise Barsøe. Hun skrev:

– Her er lidenskab, hvor nuets skikkelser præsenteres i en kaskade af voldsom bevægelse, og som med spejlinger og stærke penselsstrøg gør brug af den hvide farve, der samles i et orgie af blandt andet dramatiske røde nuancer. Alligevel udstråler disse billeder også en fortællende poesi.

I en anden anmeldse fra udstillingen Escape the Nest, skriver Hannover Allgemeine Zeitung:

– Forsøget på at undslippe reden og indfinde sig i verden, er Koldings kunstneriske tema og desuden en biografisk bevæggrund. I centrum står kvindelige figurer i hvide trikoter og undertøj, som om de stillede op til træning. Deres bevægelser virker koreograferede. Nogle gange krummer de sig i fosterstilling, og andre gange vover de med tilbagekastet hoved og udstrakte arme en åbning mod verden og partneren, der forbliver en fragmentarisk antydning. Sikker stabilitet yder Thomas Kolding ikke. Indtrykket af ubeskyttethed og livsfare bliver forstærket gennem de abstrakte farverum, som er opbygget af stærkt røde, orange, sorte og hvide horisontale baner. Spor af dråber bløder de vandrette linjer op og trækker vertikale linjer. Ofte synes figurerne at forsvinde som skyggespil bag ved farveglidningerne, og så er de igen frisatte i et hvidt intet. Thomas Kolding har kradset værktitlerne ind i malegrunden, ”An End has a Start” lyder en. I enhver afsked bor der en begyndelse.

Der er fernisering i Glostrup Fritidscenter lørdag den 4. januar fra 14 til 16. Kunstneren vil være til stede ved ferniseringen, hvor der vil være musik af Mads Mathias.

Udstillingen tages ned onsdag den 29. januar klokken 10.00.