Væltet formand om bolig-mystik: En voldtægt af demokratiet

Petar Socevic, der er folketingskandidat i Brøndby-kredsen for Radikale Venstre, fastholder over for Folkebladet, at han er flyttet til Albjergparken i Brøndby Strand, selvom han ifølge folkeregisteret bor på en adresse i Gentofte Kommune. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Tidligere formand sår tvivl om afstemningsresultat. Det sker, fordi mindst to af medlemmerne måske ikke var stemmeberettigede på den ekstraordinære generalforsamling i sidste uge, selvom de fik lov til at deltage i afstemningen

Af Robert Hendel

Bølgerne gik højt til den ekstraordinære generalforsamling i Radikale Venstres kommuneforening for Brøndby, Ishøj og Vallensbæk.

Her blev formand Said Mo El Idrissi efter tre år på posten skiftet ud med Kemal Babalija, og Petar Socevic fik genvalg som kredsens kandidat til Folketinget.

Der er dog noget, der kan tyde på, at mindst to af de medlemmer, der afgav stemmer ved afstemningerne, slet ikke burde have haft hverken tale- eller stemmeret.

Det viser sig nemlig, at Petar Socevic og Stefan Socevic ifølge folkeregisteret ikke har adresse i Brøndby, som de ellers har oplyst partiet. Folkebladet har lavet en adresseforespørgsel på Petar Socevic, der viser, at han har været tilmeldt en adresse i Hellerup siden 2016. Det samme viser en adresseforespørgsel på hans bror Stefan Socevic, der også var til stede under den dramatiske generalforsamling.

Dermed kan de ikke være medlemmer af kommuneforeningen. I foreningens vedtægter står der nemlig i den første paragraf, at kun medlemmer af partiet, der er bosiddende i enten Brøndby, Ishøj eller Vallensbæk, kan være medlemmer af kommuneforeningen.

Det betyder også, at de to ikke burde have deltaget i afstemningerne på den ekstraordinære generalforsamling.

En fortolkning af regler

Ifølge vedtægterne for Radikale Venstres kommuneforening i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk skal et medlem have betalt kontingent senest 14 dage før generalforsamlingen, hvis vedkommende skal have møde, tale- og stemmeret.

Da et medlemskab kræver, at man er bosat i enten Brøndby, Ishøj eller Vallensbæk, er det ikke muligt at betale kontingent til foreningen, hvis man har adresse uden for en af de tre kommuner, eksempelvis i Gentofte.

Petar Socevic fastholder over for Folkebladet, at han foretog flytning den 27. november, altså seks dage før generalforsamlingen. Han opfylder derfor ikke kravet om de 14 dage, som vedtægterne foreskriver:

Møde- tale- og stemmeret på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger eller opstillingsmåder har alle, der er medlem af foreningen og som har betalt kontingent rettidigt, det vil sige senest 14 dage før det møde, hvor stemmeafgivningen finder sted.

Den udlægning er han ikke enig i.

– Der står, at man har mulighed for at have stemmeret, når man har været et sted i minimum 14 dage hos Radikale Venstre, forklarer Peter Socevic om sin fortolkning af kommuneforeningens vedtægter.

Været der nogle gange

At han ikke er registreret på den adresse, som han har oplyst partiet, og som han viste dokumentation for på aftenen, kommer bag på Petar Socevic.

– Jamen, jeg anmeldte til folkeregisteret, at jeg var flyttet, og så stod der, at det inden for 14 dage ville komme til at ske. Jeg anmeldte det den 27. november, at jeg er flyttet, og så stod der, at jeg inden for 14 dage ville modtage nyt sygesikringsbevis, og min adresse ville blive overført til Albjergparken, forklarer han.

Folketingskandidaten ønsker ikke at fremvise dokumentation for sin flytning, som Folkebladets journalist kan verificere.

– Det synes jeg simpelthen er for personligt at sende til en journalist. Der trækker jeg grænsen og siger, at det er for personligt, lyder det på avisens forespørgsel.

Han kan heller ikke svare på, hvor stor lejligheden, han er flyttet ind i, er.

– Jeg ved bare, at jeg har et værelse, og at det er supermidlertidigt. Jeg er flyttet til Brøndby for ligesom at statuere et eksempel. Sige, at jeg er en del af Vestegen. Jeg vil gerne være her i forbindelse med det her møde og med alle de her ting. Så vil jeg gerne vise, at okay, jeg er en del af Brøndby, og så vil jeg flytte videre inden længe, fordi det er en midlertidig situation, forklarer Petar Socevic til Folkebladet.

Hvor længe ’midlertidig situation’ dækker over, har han ikke noget svar på. Det er heller ikke muligt at få svar på, hvor mange gange, Petar Socevic har overnattet på adressen i Brøndby Strand siden 27. november 2019.

– Jeg har været der … hvad hedder det … nogle gange. Og så har jeg ellers boet som et ganske almindeligt menneske, det vil sige været derovre og sidde med mine venner og sove der nogle gange, og så har jeg selvfølgelig haft utroligt travlt og været rundt alle mulige steder, siger han.

Tager fat i kommunen

Folkebladet har besøgt den opgang, som Petar Socevic påstår, at han er flyttet til.

Ingen af naboerne, som avisens journalist har talt med, har set Petar Socevic i opgangen. Der er heller ingen, der har set nogen flytte ind.

– Hvordan skal man kunne udpege, om man præcis har set mig eller ej. Står de personer, der er på den adresse og kigger ud ad vinduet, eller er de i en opgang ved siden af, hvor de holder øje? Hvordan skal en nabo kunne sige, om jeg er gået ind og ud ad døren. Det er jo et usammenhængende billede, siger Petar Socevic.

Han har ikke noget bud på, hvorfor adresseændringen ikke er gået igennem på folkeregisteret efter næsten 14 dage.

– Jeg kan kun henvise til, at jeg har fået en flyttekvittering, siger han og tilføjer, at han vil tage kontakt til Brøndby Kommune for at høre, hvor det er gået galt.

– Nu fortæller du så mig, at det ikke er gået igennem hos kommunen. Så forholder jeg mig til det. Det første, jeg gør efterfølgende, er, at jeg kontakter kommunen, fordi jeg har fået forelagt den her information fra dig.

Overvejer politianmeldelse

Oplysningen om, at Petar Socevic måske ikke har afgivet korrekte oplysninger om sin adresse, bekymrer Said Mo El Idrissi.

– Det er pudsigt, at man taler om ytringsfrihed, demokrati og så videre, og så voldtager man demokratiet på den måde. Hvis det viser sig, at de ikke bor i Brøndby, har de krænket vores parti. Det kan jeg ikke leve med, lyder det fra kommuneforeningens nu tidligere formand.

Hvad konsekvensen skal være, såfremt der er rod i adresseoplysningerne, ved han ikke endnu. Partiet har ikke nogen eklusionsparagraf. Derfor kan medlemmer, der forbryder sig mod vedtægterne ikke uden videre smides ud.

Said Mo El Idrissi overvejer dog, om det skal have konsekvenser i form af en politianmeldelse.

Han vil dog indbringe sagen for landsledelsen i første omgang. Folkebladet har forsøgt at få en kommentar fra Svend Thorhauge, der er landsformand i Radikale Venstre. På nuværende tidspunkt ønsker han dog ikke at udtale sig.