Torsdag blev den røde snor til Glostrups veterancafé klippet af David Rasmussen og John Engelhardt. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Torsdag eftermiddag blev Glostrups veterancafé åbnet i Solkrogen. Det skal hver torsdag være et samlingssted, hvor veteraner og familier kan samles og drøfte de specielle udfordringer, der rammer dem

Af Jesper Ernst Henriksen

På 1. sal over aktivitetscentret på Sydvestvej ligger et lille lokale, der bliver kaldt Solkrogen. Hver torsdag fra 16 til 20 er der åbent for Glostrup Kommunes veterancafé. Torsdag i sidste uge var første åbningsdag. Her var lokalet primært fyldt af kommunale medarbejdere og politikere og enkelte veteraner. En af dem var David Rasmussen, der var udsendt med hold otte i Afghanistan. Han var også med til at klippe den røde snor.

– Jeg vil starte med at sige tak for, at der er kommet en veterancafé. Jeg ville gerne have haft det for nogle år siden, men bedre sent end aldrig. Jeg synes faktisk, det er fedt, at man starter en nu, hvor der ikke er så meget fokus på veteraner, som der var for nogle år siden, sagde han.

Veteraner og familier

Veterancaféen er åben for både veteraner og deres familier.

– Denne veterancafé skal være samlingspunkt. Ikke blot for Glostrups veteraner, men også for deres pårørende, for dem skal vi også huske. De passede hjemmefronten med bekymringen som evig følgesvend, mens deres kære kastede sig ind i orkanens øje. Det kræver bestemt også mod og viljestyrke. Denne veterancafé skal derfor være stedet, hvor veteraner og deres pårørende kan mødes og snakke sammen. Om der tales om oplevelser på missionerne, om fodbold eller om dagligdagens problemer er jo helt op til jer selv, sagde borgmester John Engelhardt, efter han havde klippet den røde snor.

David Rasmussen kunne godt have brugt et sted, hvor han og familien kunne have talt om det at være veteran og de udfordringer, der kan være, for nogle år siden.

– Sådan et sted her hjælper ikke kun veteranerne, det hjælper familierne. Jeg kunne godt have brugt sådan et sted her for nogle år siden – det kunne måske have reddet mit ægteskab. Veteraner er af en anden støbning end andre mennesker. Det gør nogle ting ved et menneske at have været mange år i forsvaret og have været udsendt. At kunne få sin familie med herind, så de kan se og få en bedre forståelse for den, man er, og hvordan man er, sagde han og kom med et eksempel:

– Jeg har selv prøvet at stå i kø i Netto for at købe mælk, men er gået fra det hele, fordi jeg ikke gad at vente, men det er der ikke mange, der kan forstå. Derfor synes jeg, det er vigtigt at have det her sted, som ikke kun er for veteranerne, men også for familierne, sagde han.

Skabe netværk

Veteranerne i Glostrup kender ikke nødvendigvis hinanden på andre måder end via kommunens tilbud, som er veterancaféen og Facebook-gruppen Veteraner i Glostrup.

– Jeg håber, at der skabes netværk, som alle kan få gavn af på den ene eller den anden måde, sagde John Engelhardt.

Ind til videre har veterankoordinator Morgan Johnson fået mange tilbud til veteranerne. Der er dog stadig ikke mange veteraner, der har gjort brug af dem. Det kan ifølge David Rasmussen dog godt tage lidt tid.

– Det er ikke fordi, vi fra den ene dag til den anden har 100 veteraner, der sidder her. Det her er en proces, der kommer til at tage tid, sagde han.