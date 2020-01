200 nye boliger næste år

Dette kommende byggeri ved Banemarksvej bliver et af de største byggerier i Glostrup i de kommende år. Foto: Grafik: Brøndby Kommune

GLOSTRUP. Der vil være indflytning i 200 boliger i år og formentlig 2.900 boliger over de kommende ti år

Af Jesper Ernst Henriksen

Kommunalbestyrelsen har godkendt det såkaldte boligbyggeprogram, der er en oversigt over, hvor der forventes at blive bygget nyt i de kommende år. Programmet danner grundlag for en befolkningsprognose, som vil vise, hvordan befolkningstallet vil udvikle sig i den samme periode, så politikerne kan planlægge, hvad der er behov for af for eksempel daginstitutioner og klasselokaler.

Programmet er blevet justeret noget i forhold til sidste år, men det er basalt set de samme projekter, der er beskrevet i programmet. Der er dog ændret på, hvornår man forventer de bliver bygget og i nogle tilfælde også på omfanget. Sidste år var forventningen, at der ville stå 346 boliger færdige i år, det er nu nedjusteret til 200. Næste år var forventningen 377 nye boliger, det er nu nedjusteret til 106.

– Det er ikke sådan, at sådan bliver det absolut, men det er det bedste, men lidt konservative, skøn vi har, sagde borgmester John Engelhardt (V).

Det største år med forventninger til nye boliger er 2023, hvor det er forventningen, at 447 nye boliger kan tages i brug for eksempel på Semler-grunden og i området syd for Fritidscenteret.