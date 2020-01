3 tips: Sådan finder du et par gode bukser med stræk

SPONSORERET INDHOLD: Skal du finde nogle nye bukser med stretch? Vi giver dig her en guide med tre tips til at finde dine næste bukser med stretch. Det inkluderer mange forskellige typer af bukser med stretch.

Vidste du, at jo mere stretch materiale, desto nemmere bliver det at finde et par. Du bliver desuden ekstra godt klædt på, hvis du finder nogle bukser, der passer særligt godt til din krop.

Et par bukser med stretch er et par elegante bukser at tage på, hvis du vil have et par, som føles behagelige og komfortable alene på grund af deres elasticitet. Det gør det altså muligt for alle at bære dem, både større og mindre kroppe. Lige meget hvilken type krop du har, om du har en større eller mindre krop, formår et par bukser med stræk altså at tilpasse sig kroppen på elegant vis.

Det du får, når du køber et par bukser til mænd med stræk, er disse egenskaber:

● At have elastan i stoffet

● At være skåret tættere til kroppen

● At have god bevægelighed

● At vise konturerne på din ben

Det store spørgsmål er derfor, hvad du skal kigge efter, før du finder de perfekte bukser til mænd med stræk. Det giver vi dig tre tips til i denne guide. Du skal blandt andet kigge på materialet, hvilke typer af bukser der er, samt hvilke pasforme, der er.

1. Find den rigtige type af bukser med stretch

Vi har delt de forskellige typer af bukser op i tre forskellige kategorier plus et par shorts:

● Jeans med stretch

● Chinos med stretch

● Habitbukser med stretch

● Shorts med stretch

De fleste har set jeans med stretch, men der er rent faktisk mange forskellige typer af bukser, som har stretch i sig. Det er på grund af den store efterspørgsel på stretch i tøj, at der de sidste par år, er blevet lavet rigtig meget tøj i det komfortable stretch materiale.

Der er altså mange forskellige bukser med stræk, som passer til hele din garderobe. Læs mere i denne guide omkring hvilke stretch bukser til herre du skal vælge.



2. Kig på hvor meget stretch materiale der er i bukserne

Det er en rigtig god idé at holde øje med, hvor meget stretch materiale som bukserne indeholder. Normalt, vil stretch-jeans fra de førende denim-mærker have fra en til tre procent elastan, stretch materiale, og nogle mærker tilbyder op mod 4%. Resten af buksernes materiale vil således typisk være af denim eller bomuld (Typisk 1% elastan og 99% bomuld).

Det skal især påpeges, at det er en personlig præference, hvor meget stretch du skal have i dine bukser. Enhver mængde elastan i jeansstoffet vil give en vis “stretchness”, og dine jeans giver sig også, i takt med procentdelen af elastan eller andre elastiske tråde i bukserne.

Det bedste, du kan gøre, er at lægge mærke til, hvilket stof elastan bliver kombineret med. Er det kvalitets vævet denim stof, kan du forvente særligt gode stretch jeans.

Skal du bare have et par bukser, der giver sig, vil vi råde til mellem 1-2% elastan

● 1% elastan: Giver nok stretch til at give dig en vis fleksibilitet og hjælper dine jeans med at holde deres form uden at være for kropsnært.

● 2% elastan: Nok til at være behageligt og gøre tætsiddende bukser behagelige.

3. Find din pasform

Bukser med stræk eller stretch puttes ofte ned i en kategori, men der er lavet nogle specifikke pasforme, som har skåret benene til stretch materialet. Der er helt konkret blevet skabt tre forskellige pasforme indenfor bukser med stretch. Det er typerne som:

● Slim fit,

● Skinny fit

● Super Skinny fit.

Der er en helt markant forskel ved hver af disse pasforme. Det er hvor meget elastan, der er i dem, hvordan de er skåret langs benene, og hvor tætte deres lukning i benene er.

Derudover, findes der mange af de traditionelle skæringer (regular cut, bootcut, etc.) på bukser, som er blevet relanceret med stretch. Det er disse tre typer af pasforme nævnt ovenfor, som er de mest moderne klassikere indenfor bukser med stræk.

Fælles for dem alle er, at de tilfredsstiller enkle og simple behov.

Kom ned i din nærmeste tøjeksperten og se på flere bukser med stræk

