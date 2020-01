82 nye pladser i daginstitutionerne

Børnene i daginstitutionerne i Glostrup skal rykke lidt tættere sammen. Foto: Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Der skal i løbet af foråret oprettes yderligere 82 pladser i daginstitutioner og dagpleje, ved at børnene rykker lidt tættere sammen på de arealer, de allerede har

Af Jesper Ernst Henriksen

Børnetallet stiger i Glostrup over de kommende år, der er derfor behov for flere pladser i daginstitutionerne. Som Folkebladet tidligere har beskrevet, er der planer om at bygge nye daginstitutioner, for eksempel i området syd for Fritidscenteret.

Andre pladser bliver fundet ved, at børnene i de eksisterende daginstitutioner skal rykke lidt tættere sammen. Der blev derfor på budgettet for i år afsat fire millioner kroner og fem millioner kroner til næste år til ændringer, der kan skaffe plads til op til 160 børn.

Planen for udvidelserne i år blev behandlet af kommunalbestyrelsen i januar. I alt er der planlagt op til 82 nye pladser, der bliver taget i brug i løbet af foråret. På nogle af institutionerne kræver de ekstra pladser nogle mindre bygningsmæssige ændringer, som skal laves først. Derudover skal de fire millioner kroner bruges til indkøb af inventar som for eksempel krybber, senge, garderober og stole. Administrationen skal nu planlægge den præcise gennemførsel af projektet i samarbejde med de lokale ledere og forældrebestyrelser.

Punktet blev vedtaget med stemmerne 18-1. Lars Thomsen (BL) stemte imod med følgende bemærkning:

– Bylisten ser med bekymring på, at der er en del børn, der vil få frataget noget friareal med den her kapacitetsudvidelse.

Her skal der være pladser

Hvissingegården: 6 pladser

Spirehuset: 12 pladser

Ejbyvang: 17 pladser

Skoven: 11 pladser

Essedalen: 12 pladser

Dagplejen: 12 til 24 pladser