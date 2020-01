Årets virksomhed i Brøndby: Vi bygger flyveren, mens vi er i luften

Lagkagehusets produktion i Priorparken blev i sidste uge kåret til årets virksomhed i Brøndby. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Lagkagehusets produktion i Priorparken blev i sidste uge kåret til årets virksomhed i Brøndby på grund af en særlig indsats for ledige borgere i kommunen

Af Robert Hendel

Lagkagehusets produktion i Priorparken er Brøndbys bedste virksomhed.

Det fik virksomheden det synlige bevis på i sidste uge, hvor politikere og ansatte fra Brøndby Kommune kiggede forbi lokalerne i Priorparken med en lille statuette og en plakat.

– I har udvist et ekstraordinært socialt ansvar. Selvom det heldigvis går den rigtige vej på arbejdsmarkedet, så har vi i Brøndby Kommune fortsat udfordringer med at få ledige i beskæftigelse, lød ordene fra Brøndby-borgmester Kent Max Magelund (S).

Han roser Lagkagehusets produktion i Brøndby for ikke blot at tage ledige i virksomhedspraktik, men også for at tilpasse arbejdsopgaverne til den enkelte borger.

– Jeres indsats er helt afgørende, hvis vi skal knække den kedelige kurve med alt for mange ledige. Det er en mærkesag, ikke bare for vores beskæftigelsesudvalg, men for hele kommunalbestyrelsen, sagde borgmesteren under sit besøg i Priorparken.

Anerkendelsen er vigtig

De mange rosende ord fra Kent Max Magelund vakte glæde hos årets virksomhed.

– Det er dejligt blive anerkendt for det arbejde, vi gør. For os er det vigtigt at anerkende de folk, der kommer her. Både for det, de kan, men også for det, de ikke nødvendigvis kan, siger David Ekstrøm, som er Lean manager i Lagkagehusets produktion i Priorparken.

Han mener, at det er vigtigt at afdække de lediges behov, så det ikke ender med at blive en svingdørsbutik, hvor medarbejdere kommer og går.

– Det er vigtigt at fastholde dem, siger han og roser samarbejdet med kommunen:

– I modsætning til, hvad rygtet siger om kommunale ansatte, er det vores indtryk, at de reagerer hurtigt, når vi har brug for det, selv med kort varsel.

Søgte over 500 job

En af dem, der har mærket noget til det samarbejde er forfatteren Tue Omø. For halvandet år siden blev han offer for en sparerunde i en større dansk virksomhed, hvor han havde arbejdet i 10 år.

– Så stod jeg der og skulle finde ud af, hvad jeg skulle give mig til, fortæller Tue Omø, der har sendt over 500 ansøgninger. Jobjagten gav dog aldrig rigtig bid.

– Så begyndte jeg som praktikant i Lagkagehuset her i Brøndby, og nu er jeg fastansat. Det har jeg ikke fortrudt et sekund, fortæller Tue Omø, der ved siden af jobbet i Priorparken skriver bøger.

Derfor passer det ham rigtig godt at tage på arbejde, før det meste af Danmark står op.

– Når jeg har fri fra arbejde, har jeg hele eftermiddagen til at skrive, siger Tue Omø.

En sandkasse for vækst

Ifølge Martin Bjeld, som er supply chain direktør i Lagekagehuset, er det planen at samle virksomhedens produktion i Priorparken.

– Stedet udvikler sig, og når det er færdigt, vil kræve flere medarbejdere, siger Martin Bjeld, der har ansvaret for Lagkagehusets produktion og logistik i Danmark, England og USA.

Han forklarerer, at erfaringerne fra Priorparken tages med til virksomhedens andre produktionsenheder.

– Det bliver en sandkasse for vores fremtidige vækst. Alt, hvad vi gennemfører her, vil være tankerne og modellen for det, vi gør, når vi går videre ud. Det vil være det, som vi flytter videre til England og Jylland, siger han og tilføjer, at det er en større mission end blot at være et bageri.

Det betyder blandt andet, at udviklingen af huset engang imellem går så hurtigt, at man er nødt til at finjustere produktionshuset hen ad vejen.

– Vi bygger flyveren, mens vi er i luften. Det er ikke sådan, at vi holder på landingsbanen og venter på, at alle er klar og ordentligt spændt fast, lyder det fra supply chain direktøren i årets virksomhed i Brøndby.