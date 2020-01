Banegårdspladsen: Bro over jernbanen og nye busruter

Sådan kan Banegårdspladsen komme til at se ud. Foto: Grafik: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Pamfletten for Banegårdspladsen viser en kombineret cykel og gangbro hen over jernbanen fra et nyt hævet niveau, der skal ligge hvor Sydvestvej går i dag

Af Jesper Ernst Henriksen

Et af de områder, der har været meget debat om i forbindelse med planerne om byudvikling, har været banegårdspladsen og det tilhørende område. Her var der på et tidspunkt tanker om at bygge hen over jernbanen. Det ville dog have krævet nogle meget høje bygninger, og det var kommunalpolitikerne ikke klar til. Ny har Glostrup Kommunes egne folk tegnet et forslag til udvikling af området med noget mere begrænset nyt byggeri.

Planen er at spærre Sydvestvej hvor den rammer Nyvej. Fra Nyvej skal billister, busser og så videre fortsætte ligeud på det, der bliver en egentlig vej, som på tegningen hedder Ny Banegårdsvej. Den fortsætter ned langs med den gamle stationsbygning, så et sving op til indkørslen til centerets parkeringskælder og slutter ved rundkørslen ved G2. På vejen er der tegnet busparkeringspladser på hver sin side af vejen. Over det område, hvor Sydvestvej løber og hvor busserne holder i dag er der tegnet en hævet flade med bygninger på begge sider. Her skal der så være parkeringspladser nedenunder. Fra denne hævede flade skal der så være en bro hen over Ny Banegårdsvej og jernbanen til sydsiden af jernbanen.På sidsiden af banen er det foreslået at bygge en ny vej fra rundkørslens nordlige ben til Kirkebjerg Parkvej kaldet Ny Godsbanevej. Her skal nogle af busruterne til og fra stationen holde. Kommunen har været i kontakt med Movia om placeringen af bussernes holdepladser. De ønsker, at busruter, som der er mange, der skifter mellem, skal holde så tæt som muligt på hinanden og helst ikke på hver sin side af en jernbane.

– Der er skitseret en forbindelse over jernbanen fra Banegårdspladsen til Stationsparken. Det er en rigtig god vision, som har fuld opbakning herfra – blot mangler et parkeringshus syd for banen ved Stationsparken, sagde Flemming Ørhem (DF). Der er også tegnet plads til en ny fjerntogsperron. Der er et stort ønske fra politikerne i Glostrup og blandt nogle politikere på Christiansborg om at få genetableret fjerntogsstop i Glostrup. Det er dog ikke vedtaget endnu. Bliver det vedtaget, håber politikerne, at staten vil være med til at betale den bro, der skal flytte passagerer fra fjerntogsperronen til S-tog og letbane.

– Skal man lave en bro over jernbanen, så tales der om et beløb på 80 millioner kroner. DSB og Banedanmark vil muligvis gerne være med til at finansiere lidt af det, sagde Søren Enemark (S).

Det er forventningen, at der kan placeres 8 til 10.000 kvadratmeter nyt byggeri på Banegårdspladsen.