Bibliotek fejrede stille 50 års fødselsdag

Torsdag i sidste uge kunne Glostrup Biblioteks bygning fejre 50 års fødselsdag. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Det er 50 år siden, at bygningen, der rummer Glostrup Bibliotek stod færdig. Det blev fejret med en lille hyggelig fest med kaffe og kage. Den store fest kommer, når biblioteket har 100 års jubilæum om to år

Af Jesper Ernst Henriksen

’Mislykket og uden arkitektonisk værdi’, sådan skrev Berlingske Tidende for 50 år siden om den nye bygning, der netop var blevet bygget til Glostrup Bibliotek. Biblioteket havde selv fundet citatet frem i forbindelse med fødselsdagen, og opfordrede gæsterne til at skrive deres egen anmeldelse af biblioteket. Her blev der skrevet masser af pæne ord, men mest om indretningen og den hjælp, man kan få af medarbejderne.

– Som der står i artiklen, så er det ikke en arkitektonisk perle. Den blev også kritiseret, da den stod færdig i 1970. Den var helt anderledes indvendigt og mere delt op, da den stod færdig. Nu har vi renoveret den og gjort den til et stort åbent rum, så den er brugervenlig og rar at komme ind i, siger Helle Ratz, konstitueret biblioteksleder.

Hun synes dog også, der er gode ting at sige om biblioteksbygningen.

– Det, der gør hele forskellen, er lysindfaldet og at her er højt til loftet. Andre biblioteker er lavloftede og man dukker sig nærmest, når man går ind. Så hvis man skal sige, at bygningen har en fordel, så er det, at der er højt til loftet, siger hun.

Stort jubilæum om to år

Biblioteket er ikke kun fysisk men også stemningsmæssigt et andet sted, end de var for 50 år siden.

– Vi er lidt væk fra, at biblioteker skal være steder, hvor man er musestille. Der må godt ske lidt. Vi har forsøgt med borde langs vinduerne, så det er et sted, man slår sig ned sammen med nogen, siger Helle Ratz.

Bygningen sætter selvfølgelig nogle rammer, men det er medarbejderne, der fylder de rammer ud.

– Vi har gjort meget ud af at indrette den efter brugerønsker. På den sidste brugerundersøgelse var der mange, der efterlyste steder, man kan sætte sig ned og for eksempel spille. Vi har derfor indrettet et helt område til unge voksne, hvor man kan sætte sig ned og spille, eller bruge VR briller. Vi koncentrerer os om at indrette os, på det areal vi har, siger Helle Ratz.

I bygningens kælder er der et stort lokale, hvor foreningslivet holder til.

– Der er et mangfoldigt foreningsliv dernede, det er foreningsfolkene rigtig glade for, siger Helle Ratz.

Jubilæet blev fejret med kaffe og kage, men uden den helt store fest med taler og så videre. Den kommer om to år. Her er det nemlig 100 år siden, at Glostrup fik sit første bibliotek, så det er funktionen, man fejrer.

Politikerne i Glostrup er netop nu ved at behandle planer for fremtiden for området, hvor biblioteket ligger. Det er meget muligt, at bygningen ikke kommer til at stå i mange år endnu, men i stedet vil blive revet ned og erstattet for eksempel af boligbyggeri. Men det er der ikke truffetnogen beslutninger om endnu.