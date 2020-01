Børn fra Brøndby Strand medvirker på nyt børnealbum

Turning Tables er meget aktive i Brøndby Strand. Nu er børn fra området også med på et nyt album. Foto: Arkivfoto: Marine Gastineau

BRØNDBY. Den 31. januar udkommer albummet Pumapunk. Udover at børn fra almene boligområder synger sangene, så har de også skrevet teksterne

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

For første gang i dansk børnekultur-historie udgives et album med sange af børn og unge fra de almene boligområder. De boligområder, som har fyldt så meget i debatten om ghetto-planer og bandekonflikt i medier og offentlighed. Men Pumapunk er så meget mere end det.

Gennem hele 2019 har organisationen Turning Tables Danmark i samarbejde med BL – Danmarks almene boliger – rejst landet rundt og besøgt seks boligområder med deres mobile container-musikstudie og musikinstruktører. Resultatet er albummet Pumapunk, der udkommer den 31. januar på alle streamingtjenester.

– Efter at have rejst rundt i landet blev vi enige om at vi måtte få de her fortællinger ud af boligområderne. Resten af Danmark fortjener simpelthen at høre de unges historier. Derfor har vi skabt Pumapunk, og det er vi bare hamrende stolte af, siger Martin Højland og Alex Ferlini, der leder Turning Tables Danmark.

Albummet består af 13 sange, og det er børnene og de unge selv, der har skrevet teksterne, mens musikken er produceret af Turning Tables Danmark i samarbejde med BL. Teksterne repræsenterer stærke historier om livet i boligområderne – på godt og ondt. De spænder bredt tematisk og handler om alt lige fra kærlighed og venskab, oplevelsen af at stå udenfor Danmark, at miste sin bedste ven i en ulykke, klimakrisen eller bare det at have det sjovt på legepladsen i gården.

– Det mest overraskende for os har været, at børnene og de unge er så reflekterede, modige og i stand til at sætte ord på meget svære emner. f.eks. Korays tekst om hans ven, der døde i en bilulykke, Erdems tekst om den negative stigmatisering, som unge som ham lider under eller Tibe og Lailas sang om, hvorfor alt skal ligne en million, når det ødelægger miljøet, fortæller de to ledere af Turning Tables Danmark.

I alt medvirker 23 børn og unge i alderen 9-17 år på albummet. De kommer fra Høje Gladsaxe, Brøndby Strand, Æblehaven i Roskilde, Aalborg Øst, Nørager/Kærhaven i Sønderborg og Tingbjerg.

Palle Adamsen formand for BL – Danmarks almene boliger er også meget tilfreds med det færdige album:

– Når man har oplevet resultatet, kan man jo ikke andet end glæde sig og være stolt – både som formand for BL og som borger i Danmark – over al den energi, kreativitet og kvalitet, over alle de stemmer og historier, som bobler i de almene boligområder i 2019.

Navnet Pumapunk rummer en subtil reference til klassikeren ‘Kattejammer Rock’ fra 1976, hvor børn og unge fra Vesterbro Ungdomsgård blandt andet sang om livet på Vesterbro. Derudover refererer titlen til den vilde og positive energi, som Turning Tables Danmark har mødt hos de unge i boligområderne.