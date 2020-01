Børnehavealder gøres næsten fast

GLOSTRUP. Børn skal også fra dagplejerne i børnehave, når de fylder to år og ti måneder og ikke først som tre-årige, som det sker i dag

Af Jesper Ernst Henriksen

I Glostrup Kommunes budget for 2012 blev der fundet en besparelse ved at sætte børnehavealderen ned til to år og ti måneder, da det er billigere at have børn i børnehave end i vuggestue. I de kommunale daginstitutioner bliver dette overholdt, så der i 2019 ikke var en eneste, der fik udsat starten i børnehave. For børn, der har været i dagpleje eller i en af de private institutioner i Glostrup, bliver børnehavealderen derimod næsten konsekvent udskudt til tre år. Administrationen havde derfor foreslået at ensrette reglerne, hvilket samtidig ville give en besparelse på cirka 345.000 kroner om året. Det ville dække en stor del af daginstitutionernes bidrag til den såkaldte balancepulje, hvor alle afdelinger i kommunen er blevet pålagt at spare 0,4 procent i år. Inden sagen nåede kommunalbestyrelsen, havde Marlene Frandsen (V), formand for Børne- og Skoleudvalget, foreslået at forældre skal have mulighed for at søge om en dispensation til udsættelse fra to år og ti måneder til tre år med afsæt i en individuel faglig vurdering af det enkelte barn. Palle Laustrup (SF) mente, at børnehavealderen burde være tre år.

– Jeg har netop været til et større SF træf. Der blev talt dunder for at hæve grænsen til tre år. Men jeg er bekendt med den nuværende økonomiske situation i Glostrup, og det lader sig ikke gøre uden hjælp udefra. Så jeg sætter min lid til, at børnenes statsminister kommer med en acceptabel løsning, sagde han.

Forslaget blev vedtaget 18-1. Bylisten stemte imod.