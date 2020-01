Brøndby kæmper også imod støjen

DEBAT. Af Vagn Kjær-Hansen (SF), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune

Rigtig meget af trafikstøjen i Brøndby, Vallensbæk og Hvidovre stammer fra de mange motorveje gennem kommunerne. Derfor er de tre kommuner også aktive for at få staten til at begrænse støjen fra motorvejene.

Kære Annette Deurell, når du i Folkebladet den 22/1 beder os politikere stå sammen og kæmpe for alle støjplagede borgere i området, så beder du om noget vi allerede gør på mange måder. Det seneste år har vi gentagne gange rendt Vejdirektoratet og Trafikministeriet på dørene for at få nedsat hastigheden på motorvejene til 90 km/t. Desværre endnu uden resultat, men vi stopper ikke.