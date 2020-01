Brug jernbanen i stedet for lastbiler ved byggeriet på Banemarksvej

DEBAT. Af Christian Gram, Vesterleds Allé 15 b, 2605 Brøndby

Brug dog jernbanen ved kommende to til seks etagers byggeri på Banemarksvej. Nu er lokalplanerne for projekterne vedrørende byggeri på Semler grunden på Banemarksvej i henholdsvis Glostrup som Brøndby Kommuner blevet godkendt som skrevet i Folkebladet. Hvordan kan nærmiljøet skånes?

En af de store bekymringer synes jeg, er selve nedrivnings- og byggefasen. Ved nedrivningen vil der holde endeløse rækker af lastbiler på Banemarksvej for at blive fyldt op med nedrivningsaffald. Senere vil de samme lastbiler skulle afhente opgravet jord og, gæt engang, dernæst vil andre lastbiler skulle aflevere grus og andre byggematerialer. Alle disse vogntog vil i den grad udfordre nærmiljøet i begge kommuner og lokalt i særdeleshed med støj, møg (støv og dieselos) og fysisk tilstedeværelse.

Det er altså for meget for denne del af Banemarksvej. Og det oveni det igangværende Letbane projekt. Der var rigeligt kaos ved det seneste byggeri Kirkebjerg Parkhouse.

Imidlertid er der ved det nye projekt en enestående chance for at afhjælpe dette. Jernbanesporet går bogstaveligt lige i baghaven og i den grønne omstillings visioner, vil det klæde begge kommuners visionære tekniske forvaltninger med nærmiljø for øje, at have dette indtænkt.

Det er så småt ved at blive moderne igen med godstrafik på jernbane – så vis nu vejen, når nu det er så enkelt. Byggeaffald og jord væk på godsvogne, byggematerialer ind via samme (mon ikke en del af byggeelementerne skal komme fra Spændkom i Korsør, hvorfra der også kører tog for eksempel). Og inden argumenter med – det er for ufleksibelt – det bliver for dyrt – og lignende som det første springer ud af forvaltningerne – giv det en chance, stå fast og være miljøbevidst, også som kommuner.