Byggeaffald på jernbane er en god idé

DEBAT. Af Vagn Kjær-Hansen (SF), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune

Af Vagn Kjær-Hansen (SF), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune

Jernbanerne blev for ikke så mange år siden flittigt brugt til transport af større mængder gods. Langs banen er der i Brøndby, Albertslund og Glostrup mange sidespor til større virksomheder. Selv posten kørte særlige posttog lige ind til terminalen i Priorparken.

Alle disse spor bruges i dag meget lidt. Den hyppigste danske transport på jernbane er Carlsbergs øltog fra Fredericia til Høje Taastrup og retur med tomme flasker. Ellers er der desværre meget få internt danske godstransporter på banen. Næsten alle de godstog, vi ser på danske skinner, kører til eller fra udlandet – eller simpelthen bare igennem Danmark.

Ganske som Christian Gram fra Vesterled (Folkebladet 22. januar) mener jeg, at godstransport på jernbane er fremtiden, men det er desværre ikke den nærmeste fremtid. Alt for meget er simpelthen blevet indrettet på, at godset bare skal på en lastbil og ud på motorvejen, og det tager tid at ændre.

Derfor kommer byggeaffald og jord og byggematerialer næppe på jernbane til og fra det nye byggeri på Banemarksvej. I kommunen har vi ingen lovhjemmel til at kræve en bestemt transportform. Det vil sandsynligvis være dyrere og besværligere at bruge jernbanen her. Tænk bare på, at der næppe er stationer med godsspor ved særlig mange leverandører til byggeriet – eller ved dem, der skal aftage byggeaffaldet.

Jeg kan tilføje, at bygherren selvfølgelig altid skal overholde kommunens ”Forskrift for begrænsning af gener ved bygge- og anlægsaktiviteter”. Og tak for forslaget.