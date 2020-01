Byggeri blev lavere efter debat

Sådan så de nu droppede planer ud. Foto: Grafik: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Der skal formentlig bygges på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets Allé. Men det bliver kun i fire etager og ikke i syv som oprindeligt foreslået

Af Jesper Ernst Henriksen

Det gav anledning til en del debat både i kommunalbestyrelsen, i Folkebladet og på Facebook, da kommunalbestyrelsen i 2018 sendte et forslag om en ny lokalplan i høring, der ville give mulighed for at bygge op til syv etager på hjørnet af Kildevældets Allé og Sydvestvej. Sidste år behandlede og vedtog kommunalbestyrelsen så den endelige lokalplan, og her var der reduceret noget i ambitionerne.

Der er stadig tale om en u-formet bygning ligesom ældreboligerne, der ligger ved siden af. Sammen med dem former den foreslåede bygning næsten en lukket karré. Højden på byggeriet er dog reduceret noget. Tidligere var der foreslået op til syv etager på hjørnet, der så blev trappet ned til fire etager op mod lejlighederne længere oppe ad Kildevældets Allé. Med den højde var naboer og kommunalpolitikere bekymrede for, at beboerne i lejlighederne kunne kigge ind i deres haver, og de var bekymrede for skyggerne især om foråret og efteråret.

Høringssvar påvirkede

Den nu vedtagne lokalplan giver mulighed for fire etager på hjørnet af Kildevældets Allé og Sydvestvej, der så bliver trappet ned til to etager mod naboerne på Kildevældets Allé. Dermed får bygningen samme højde som daginstitutionen Syrenen. Bygningen kan dog blive med fladt tag, hvilket betyder, at beboerne i de nederste af de eksisterende lejligheder på Kildevældets Allé må vente et par uger mere om foråret, før der er sol i haven.

Hvor den tidligere plan indeholdt en mulighed for at have en daginstitution i den ene bygningsfløj, er det nu droppet totalt. Udearealerne ville blive for små til sådan en daginstitution, og politikerne har derfor besluttet at arbejde videre med at finde en anden placering til Syrenen, der som beskrevet i en anden artikel, formentlig kommer til at ligge ved siden af Glostrup Fritidscenter.

Søren Enemark (S) var en af de politikere, der var imod det byggeri, der først blev foreslået. Han stemte dog ligesom resten af kommunalbestyrelsen for den endelige lokalplan.

– Det er glædeligt, at vi har lyttet til borgerne på mange områder. De har dog ikke fået ret hele vejen, sagde han.