Byparken får ni nye skulpturer

Glostrup har allerede en Tinsbo skulptur her i Rådhusparken. Snart kommer der ni nye i Byparken. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Enken efter Anders Tinsbo har valgt at donere ni skulpturer til Glostrup Kommune, som vil stille dem i et hjørne af Byparken, der vil blive en lille skulpturhave

Af Jesper Ernst Henriksen

Enken efter kunstneren Anders Tinsbo, Genevieve Marie Trintignac, har valgt at donere ni af mandens skulpturer til Glostrup Kommune.

På kommunalbestyrelsens møde i januar blev det behandlet, om man skulle tage imod donationen. For selvom selve skulpturerne er gratis, er opsætningen af dem ikke gratis. De skal stå på nogle sokler, der skal omkranses af chaussésten (brosten).

Prisen på at opstille skulpturerne svinger derfor efter størrelsen fra 8.000 kroner til 33.000 kroner per skulptur. Derudover skal der opstilles et skilt, der skal holdes en indvielse og der er nogle udgifter til Vej og Park i forbindelse med opsætningen. Samlet set vil det komme til at koste 176.000 kroner at opstille de ni skulpturer.

Glostrup Kommune har en konto til indkøb af kunst på omkring 58.000 kroner. Det var forslaget at bruge hele denne konto fra 2019 og 2020 på at opstille skulpturerne og at finde sponsorer eller fonde for de resterende 45.000 kroner. Det blev vedtaget at tage imod donationen og få opsat skulpturerne i Byparken med 18 stemmer for, mens Lars Thomsen (BL) undlod at stemme.

Udover de ni skulpturer har Genevieve Marie Trintignac doneret et relief, der skal hænge på en væg. Det har kommunen også valgt at modtage, der vil senere skulle behandles et forslag om at hænge det på det kommende forenings-, medborger-, og kulturhus.

Debat om navn

Udover donationen af skulpturerne, skulle kommunalbestyrelsen tage stilling til, om man skulle kalde det hjørne af Byparken, hvor skulpturerne kommer til at stå, for Tinsbohaven. Det var et ønske fra Genevieve Marie Trintignac, at hendes mands navn kom til at optræde i haven. Man kan dog ikke stille det som et krav i forbindelse med donationer. Kommunalbestyrelsen var splittet i punktet.

– Der er nok ikke nogen, der vil være i tvivl om, at Byparken hedder Byparken, og hvad der ellers ligger dernede. Derfor synes jeg godt, vi kan imødekomme enkens ønske og sige mange tak for den gave, vi får tilføjet Glostrup Kommune, sagde Dan Kornbek Christiansen (K).

Udover ham stemte SF, Enhedslisten, Bylisten og fire Venstremedlemmer for at kalde det for Tinsbohaven, mens Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og to fra Venstre stemte imod. Der var dermed flertal imod.