Café 13 er tilbage i Kisumparken

Café 13 er efter godt et års ufrivilligt fravær tilbage i Kisumparken. Det blev fejret i lørdags. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Efter næsten et års ufrivillig flytning på grund af en vandskade er Café 13 nu tilbage i Kisumparken. I lørdags blev det markeret med en fest for beboerne i området

Af Robert Hendel

Boligafdelingen T13 i Brøndby Strand har fået sin beboercafé tilbage til Kisumparken.

I næsten et år har caféen måttet rykke ud af Kisumparken på grund af en vandskade. Egentlig åbnede caféen så småt op igen i slutningen af oktober sidste år, men den officielle indvielse måtte vente til januar.

– Vi har trukket åbningsfesten lidt, fordi vi lige skulle have de sidste ting på plads. I december har folk så travlt med alt muligt andet, så det gav mening for os at vente til januar, fortæller Bitten Skotte, der er afdelingsformand i T13. Åbningsfesten var egentligt to fester – en for de helt unge, og en for de voksne i området. Begge arrangementer blev besøgt af mere end 100 gæster, og Bitten Skotte er ganske tilfreds med forløbet.

– Det er gået, som vi kunne håbe. Det er altid svært at vde, hvor mange der kommer, men der var godt fyldt op i dag, siger Bitten Skotte.

Hun ser gerne, at der kom endnu flere brugere af caféen med tiden.

– Derfor har vi lavet det her arrangement, som skal gøre folk opmærksomme på, at huset er her, forklarer Bitten Skotte. Tidligere har caféen holdt lukket om mandagen, men som et forsøg vil der nu også være åbent mandag. Dermed holder Café 13 åbent på alle hverdage.