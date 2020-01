Christiansvej: Nyttehaver og racerbane erstattes af børnehave, boliger og park

Sådan kan området syd for fritidscenteret komme til at se ud i fremtiden. Foto: Grafik: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Det udviklingsområde, som blev nævnt mest på kommunalbestyrelsens møde, var området syd for Glostrup Fritidscenter

Af Jesper Ernst Henriksen

Det, der gav anledning til den største debat, var området syd for Glostrup Fritidscenter. Som vi tidligere har omtalt her i Folkebladet, er der planer om at sløjfe nyttehaverne og racerbanen.

I pamfletten er den nuværende parkeringplads også nedlagt tilfordel for en park, der også skal fungere som regnvandsbassin. Derudover er der tegnet nogle bygninger ind ud mod Sydvestvej og på det lille grønne område, der er omsluttet af forbindelse til Søndre Ringvej, hvor Mænds Mødesteder lige nu ligger. Derudover er der tegnet bygninger ind hen over regnvandsbassinet kaldet væveren.

Flemming Ørhem (DF) synes det ville være en dårlig idé, hvis folk skal parkere længere fra fritidscenteret.

– Der skal også være gode parkeringsmuligheder til daginstitutionen, ligesom parkering til Fritidscenteret fortsat bør være placeret i umiddelbar forbindelse med Fritidscenteret, sagde han.

Derudover undrede han sig over, at man erstatter et grønt område – nyttehaverne- med et andet.

– Når man ser skitsen over området undrer jeg mig stadig over at vi skal anlægge noget grønt område, som vi så bagefter må finde ud af noget fornuftigt at bruge til i det daglige – når vi nu allerede har grønt område med nyttehaver dernede. Det betyder vel dybest set, at der fremtidigt kunne være plads til både nuværende nyttehaver, daginstitution, boliger, parkering og skybrudsbassin, men der er jo så meget jeg ikke forstår, sagde han.

Også SF’s Palle Laustrup var utilfreds med tegningerne.

– Arealet omkring Christiansvej, det kan jeg ikke anbefale bliver udviklet, som der står i pamfletten. I SF’s optik er det alt for sammenpresset med huse til erhverv, parkering, bolig og en daginstitution til mindst 100 børn samt et endnu større regnvandsbassin. Der bliver mangel på grønne oaser og plads til, at folk kan ånde. Når man ser på Kirkebjerg Parkhouse på sydsiden af stationen, hvor tæt husene står på hinanden, så der er indkig i andre lejligheder, det går bare ikke, sagde han.