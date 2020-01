Cykeltalent vinder DM-guld

23-årige Anders Fynbo (i midten) kan kalde sig danmarksmester i 4.000 meter individuel forfølgelsesløb. Foto: Ken Fynbo

SPORT. 23-årige Anders Fynbo fra Brøndby har vundet danmarksmesterskabet i individuel forfølgelsesløb

Af Robert Hendel

2019 har været et godt år for cykeltalentet Anders Fynbo med podiepladser ved både nationale og internationale cykelløb.

Sammen med sin makker Arne Birkemose vandt han blandt andet Berlins U23 seksdagesløb, og senere skrev han kontrakt med det belgiske cykelhold Vestrapo.

Efter hjemkomsten fra Belgien blev banesæsonen indledt med et DM i 4.000 meter individuel forfølgelsesløb og en andenplads i 1.000 meter individuel forfølgelse.

I 2020 står den på nye udfordringer, blandt andet Berlins professionelle seksdagesløb i januar med makkeren Arne Birkemose. Derudover kommer Anders Fynbo til at køre det nye tredages løb, der i 2020 erstatter det københavnske seksdages løb. På landevejen begynder Anders Fynbo på holdet Team IBT sydkysten.

Sammen med familien flyttede Anders Fynbo til Brøndby i sine bedsteforældres hus for fire år siden. Huset har tilhørt familien siden 1965.