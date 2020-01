Det bliver bøvlet de næste to år

Glostrup Kommune har købt busskure som dette, da de kan flyttes rundt, når det er nødvendigt. Foto: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Allerede i næste måned starter næste etape af letbaneanlægget, når der skal gøres plads til sporene. Først i 2024 vil trafikken være normal igen

Af Jesper Ernst Henriksen

Billister i Glostrup kan lige nu glæde sig over, at der er fri trafik gennem Ringvejskrydset. Derfor har flere billister spurgt Glostrup Kommune, om man ikke kunne sløjfe den dedikerede busbane på Hovedvejen, så trafikken kan glide nemmere. Svaret er desværre et nej.

Busbanen blev oprettet, da Glostrup Forsyning skulle flytte den hovedkloak, der er blevet flyttet fra den ene side af Hovedvejen til den anden, så den ikke kommer til at ligge under letbanens spor, hvilket er uhensigtsmæssigt, hvis det bliver nødvendigt at reparere den.

Flytningen af kloakken er nu rykket nordpå, så ind- og udkørsel til Sportsvej er spærret de kommede uger. Kloakken starter ved Glostrup Hospital, så forsyningen er tæt på at være i mål.

Plads til spor

Allerede i februar måned starter næste etape af letbaneanlægget i Glostrup. Her skal der gøres plads til letbanesporene. Det betyder, at vejbanerne til billister de fleste steder skal flyttes. På de store plancher på pladsen ved det tidligere posthus, kan man se, hvordan vejbanerne og Letbanen skal sno sig gennem byen i fremtiden.

I Glostrup starter man med at ombygge krydset Hovedvejen og Ringvejen frem til midten af 2021.

Derefter ombygger man krydset Jyllingevej og Ringvejen fra midten af 2021 til midten af 2022. Formålet med at ombygge de to kryds forskudt af hinanden er, at billister stadig skal have en rimelig mulighed for at krydse Ringvejen, hvis man for eksempel skal fra Rødovre til Albertslund eller omvendt i bil.

Fra sommeren 2022 og i hele 2023 skal selve sporene anlægges. Det kommer selvfølgelig primært til at foregå i områder, der til den tid ligger separat fra kørebanerne, men alle de steder, hvor kørebanerne skal krydse letbanen, vil der stadig være trafikale udfordringer.

Hele 2024 og halvdelen af 2025 er sat af til testkørsler. Her kan billister, cyklister og fodgængere altså mærke, hvordan det er at færdes ved siden af Letbanen, der dog først vil køre med passagerer efter sommeren 2025.

Det bliver bøvlet

I Glostrup Kommune ved man godt, at det kan blive udfordrende for trafikanterne de kommende år.

– Vi ved godt, det bliver lidt bøvlet de næste to år. Vi beder om tålmodighed og at folk kører ordentligt. Vi er opmærksomme på, at der nogle steder, for eksempel på Emilsvej, som Folkebladet omtalte fornylig, er borgere, der er utilfredse med folks kørsel. Hvis folk ikke kan finde ud af at køre ordentligt, kan vi blive nødt til at lukke sådan en vej midlertidigt, siger Søren Enemark (S), formand for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

For at få det hele til at glide lidt nemmere de kommende år, arbejder Glostrup Kommune på flere fronter. For det første en kommunikationsindsats, så trafikanterne kan få information på forhånd, hvis der er ændringer i trafikken.

De vil blive beskrevet på Facebook-siden Byudvikling i Glostrup og de vigtigste ændringer vil vi beskrive her i Folkebladet.

– Det kan godt være, at folk ikke er tilfredse, men de får en forklaring på, hvorfor der sker ændringer, siger Søren Enemark.

For det andet er det vigtigt for kommunen, at busser, ambulancer og brandbiler har mulighed for at komme gennem trafikken.

Derfor er der for eksempel en dedikeret busbane på Hovedvejen. Der kan også være perioder, hvor nogle kryds eller nogle mulige forbindelser i et kryds er forbeholdt busser, ambulancer og brandbiler.

– Man vil opleve delvise lukninger af kryds. Det bedste man kan gøre i sådanne tilfælde er at finde alternative veje, siger Søren Enemark.

For det tredje har kommunen indkøbt nogle gammeldags busskure. På det meste af Ringvejen har det været nødvendigt at fjerne de moderne busskure.

Kommunen har allerede modtaget klager fra borgere, der er utilfredse med at skulle vente på bussen i alt slags vejr. De gamle busskure står på en betonplade, så de er nemme at flytte, når det er nødvendigt af hensyn til letbanearbejdet.