Din pizzabakke kan smadre et helt læs genbrug

Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Selvom pizzabakken er lavet af pap, må den ikke komme i pap-containeren. I stedet skal den ud sammen med det almindelige skrald

Af Robert Hendel

Det er nemt at bestille en pizza. Helt så enkelt er det til gengæld ikke at finde ud af, hvad du skal gøre af pizzabakken bagefter. Selvom den er lavet af pap, må pizzabakken ikke komme i pap-containeren. Derimod skal den smides ud sammen med dit restaffald.

– Pizzabakker er lavet af noget pap, som kan håndtere madvarer, og ofte er de typisk fedtet ind i det, der har været inde i pizzabakken. Det gør, at det ikke kan genbruges, forklarer Kathleen Kjærulff, der er miljøchef i Brøndby Kommune.

Hun forstår godt, hvis borgerne har svært ved at finde ud af, hvor de skal smide pizzabakkerne ud.

– Det er et stykke pap, der ligner alt muligt andet pap, og det passer sågar, at man kan smide det i de containere, hvor der er en revne til pap. Så der er ikke noget at sige til, hvis forbrugeren bliver i tvivl, siger Kathleen Kjærulff.

Forringer kvaliteten

Genbrugsstationerne bruger adskillige ressourcer på at sortere pizzabakkerne ud, fordi de fejlagtigt lander i bunken med pap til genbrug.

Når en pizzabakke ryger til pap, er der stor risiko for, at de forurener det rene pap. Det sker blandt andet ved, at mad- og fedtrester bliver spredt til det øvrige pap, og så er der en stor sandsynlighed for, at det mugner.

Smider du en pizzabakke i pap-containeren risikerer du derfor at smadre et helt læs genbrugspap, fordi kvaliteten bliver forringet i en sådan grad, at det ikke kan genanvendes.

Derfor har Brøndby Kommune for nyligt forsøgt at gøre borgerne opmærksomme på udfordringen med pizzabakkerne i et opslag på Facebook.

– Vi forsøger at bruge alle vores kanaler til at fortælle, hvorfor det er sådan her, og så sender vi nyhedsbreve ud til borgerne, hvor vi blandt andet sætter fokus på det her med, at pizzabakker ikke skal til pap, siger Kathleen Kjærulff.