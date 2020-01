Døgnrapport

Udvalgte hændelser fra Københavns Vestegns Politi

Af Jesper Ernst Henriksen

18-årig kørte uden at have kørekort

Brøndby. Søndag den 5. januar klokken 02.06 standsede en politipatrulje en 18-årig mandlig bilist på Strandskolevej i Brøndby Strand. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, hvilket han nægtede. En anden 18-årig mand blev sigtet for overtrædelse af oplysningspligten, idet han havde overladt et køretøj til en person uden førerret. Han nægtede også.

21-årig kørte for narkokørsel

Brøndby. Søndag den 5. januar klokken 00.48 standsede en politipatrulje en 21-årig mandlig bilist på Kærlunden i Brøndby Strand. Patruljen skønnede ham narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel, hvilket han erkendte. Han blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøver.

29-årig sigtet for butikstyveri

Glostrup. Søndag den 5. januar klokken 17.53 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra et supermarked på Hovedvejen i Glostrup. Butikkens personale havde tilbageholdt en 29-årig mand, idet han havde stjålet deodoranter. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han nægtede.

Indbrud i villa

Glostrup. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem lørdag den 4. januar klokken 23.50 og søndag den 5. januar klokken 09.30 på Linde Alle i Glostrup. Diverse elektronik, smykker samt en pung var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Billist overså cyklist

Brøndby. Mandag den 6. januar klokken 10.40 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på hjørnet af Prøvensvej og Roskildevej i Brøndby. En 59-årig mandlig bilist skulle foretage et højresving i et T-kryds, hvor han overså en cyklist, hvorfor cyklisten blev påkørt. Cyklisten – en 56-årig mand – kom ikke til skade, og den 59-årige bilist blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet han ikke havde overholdt sin vigepligt. Han erkendte.

Kørte på narko og alkohol

Glostrup. En politipatrulje standsede onsdag den 8. januar klokken 01.35 en 27-årig mandlig bilist på Hovedvejen i Glostrup. Manden blev skønnet narko- og alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel og spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte begge sigtelser.

Indbrud i villa

Brøndby. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket tirsdag den 7. januar mellem klokken 21.00 og klokken 22.00 på Folemarksvej i Brøndby. En dør var ulåst, hvorfor der var skaffet adgang via denne. En taske, pung, parfume samt make-up var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

22-årig stjal dagligvarer

Glostrup. Onsdag den 8. januar klokken 19.56 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra et supermarked i Glostrup Shoppingcenter. Butikkens personale havde tilbageholdt en 22-årig mand, idet han havde stjålet diverse dagligvarer fra butikken. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte.

Sigtet for spiritus, narko og kniv

Glostrup. En politipatrulje standsede onsdag den 8. januar klokken 01.35 en 27-årig mandlig bilist på Hovedvejen i Glostrup. Manden blev skønnet narko- og alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet for både narko- og spirituskørsel, hvilket han erkendte. Han havde ligeledes talt i håndholdt telefon under kørsel, hvilket han blev sigtet for, det nægtede han dog. Manden blev desuden sigtet for overtrædelse af knivloven, idet han var i besiddelse af en halskniv, hvilket han erkendte. Manden blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøver.