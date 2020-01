Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politi's døgnrapport for uge 2 og 3

Af Jesper Ernst Henriksen

31-årig kørte uden kørekort

BRØNDBY. Fredag den 10. januar stoppede en politipatrulje en 31-årig mandlig bilist på Brøndby Nord Vej. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, som han erkendte.

El-værktøj stjålet fra varebil

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en Ford Transit varebil sket mellem torsdag den 9. januar klokken 18.30 og fredag den 10. januar klokken 05.30 på Folemarksvej i Brøndby. En dør var opbrudt, og diverse el-værktøj var stjålet.

Støvler og GPS stjålet fra bil

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sølvgrå Opel Zafira personbil sket mellem torsdag den 9. januar klokken 22.45 og fredag den 10. januar klokken 07.00 på Valdemar Hansens Vej i Glostrup. En rude var opbrudt, og et par støvler samt en GPS var stjålet.

Tøj og elektronik stjålet fra bil

VALLENSBÆK. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sølvgrå Fiat Punto personbil sket lørdag den 11. januar mellem klokken 12.00 og klokken 14.03 på Vejlegårdsvej i Vallensbæk. En rude var knust, og diverse elektronik, tøj samt en pung var stjålet.

17-årig kørte bil

BRØNDBY. En politipatrulje standsede tirsdag den 14. januar klokken 01.02 en 17-årig dreng på Hallingparken i Brøndby Strand. Drengen havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, hvilket han erkendte. En 18-årig mand blev desuden sigtet for overtrædelse af oplysningspligten, idet han havde ladet en person uden førerret køre bil. Han erkendte også.

Smykker stjålet fra lejlighed

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en lejlighed sket mandag den 13. januar mellem klokken 07.00 og klokken 17.00 på Christiansvej i Glostrup. En dør var opbrudt, og diverse smykker samt en taske var stjålet.

Indbrud i villa

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem tirsdag den 14. januar klokken 16.00 og onsdag den 15. januar klokken 16.00 på Hasselhaven i Glostrup. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker var stjålet.

28-årig sigtet for butikstyveri

BRØNDBY. Torsdag den 16. januar klokken 19.41 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et butikstyveri fra supermarked på Nygårds Plads i Brøndby. Butikkens personale havde tilbageholdt en 28-årig mand, idet han havde stjålet flere flasker spiritus fra butikken. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte i øjeblikket.

31-årig kørte uden kørekort

BRØNDBY. En politipatrulje standsede onsdag den 15. januar klokken 15.44 en 31-årig mandlig bilist på Roskildevej i Brøndby. Manden havde ikke førerret, hvorfor han blev sigtet for dette. Han erkendte i øjeblikket.

Indbrud i villa

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket torsdag den 16. januar mellem klokken 15.15 og klokken 18.20 på Bådmandsvej i Brøndby Strand. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker var stjålet.

Indbrud i villa

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket torsdag den 16. januar mellem klokken 16.20 og klokken 20.15 på Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker var stjålet.

Sigtet for butikstyveri

GLOSTRUP. En politipatrulje kørte torsdag den 16. januar klokken 11.30 til en anmeldelse om butikstyveri fra dagligvarebutik på Sportsvej i Glostrup. Butikkens personale havde tilbageholdt to drenge på 17 og 16 år, idet de havde stjålet en sandwich og energidrikke fra butikken. Patruljen sigtede dem for butikstyveri, som de begge erkendte i øjeblikket.

Indbrud i villa

VALLENSBÆK. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket torsdag den 16. januar mellem klokken 18.15 og klokken 19.40 på Horsbred i Vallensbæk. En rude var knust, og diverse smykker samt en cykel var stjålet.

41-årig sigtet for spirituskørsel

BRØNDBY. En politipatrulje standsede lørdag den 18. januar kl. 00.45 en 41-årig mandlig bilist på Nygårds Plads i Brøndby. Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodrøver. Han erkendte i øjeblikket.

I sagerne om indbrud modtager Københavns Vestegns Politi gerne oplysninger fra vidner eller andre, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.