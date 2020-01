Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 3 og 4

Af Jesper Ernst Henriksen

34-årig sigtet for flere hændelser

BRØNDBY. Søndag den 19. januar klokken 02.51 standsede en politipatrulje en 34-årig mandlig bilist på Roskildevej i Brøndby, idet han overhalede højre om. Manden blev sigtet for dette, som han erkendte i øjeblikket. Han var desuden frakendt førerretten, hvorfor han blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Han erkendte i øjeblikket. Han blev desuden sigtet for overtrædelse af afgiftsloven for drikkevarer, tobak og benzin, idet han var i besiddelse af flere dåser snus. Han erkendte i øjeblikket. Manden blev også skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til Albertslund politigård til blodprøver. Han erkendte i øjeblikket.

21-årig bakkede ind i kvinde

GLOSTRUP. Lørdag den 18. januar klokken 20.54 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Banegårdsvej i Glostrup. En 21-årig mandlig bilist skulle bakke ud fra en parkeringsplads, hvor han overså en 18-årig kvindelig fodgænger. Kvinden blev påkørt og slap med skader på anklen. Manden blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet han ikke orienteret sig ordentligt ved bakning. Han erkendte.

22-årig sigtet for narkokørsel

BRØNDBY. En politipatrulje standsede onsdag den 22. januar klokken 23.13 en 22-årig mandlig bilist på Roskildevej i Brøndby. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægtede sigtelsen.

Vidner søges til vold

BRØNDBY. Lørdag aften den 18. januar ca. klokken 21.40 gik to 16-årige drenge på Folemarksvej nær Søndre Ringvej i Brøndby. En blå Nissan Qashqai og en lille hvid bil kørte op på siden af dem, hvor flere personer steg ud, øvede vold mod drengene og kørte fra stedet.

32-årig sigtet for butikstyveri

GLOSTRUP. En politipatrulje blev torsdag den 23. januar klokken 16.09 sendt til en anmeldelse om et butikstyveri fra et supermarked i Glostrup Shoppingcenter. Butikkens personale havde tilbageholdt en 32-årig mand, idet han havde stjålet diverse varer fra butikken. Politipatruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte.

37-årig kørte for hurtigt

VALLENSBÆK. Under hastighedskontrol standsede en politipatrulje en 37-årig mandlig bilist onsdag den 22. januar klokken 20.37 på Vejlegårdsvej i Vallensbæk. Manden blev sigtet for at have kørt over den tilladte hastighed, som han erkendte i øjeblikket. Manden havde desuden ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret.

Opdagede narko efter uheld

GLOSTRUP. En politipatrulje kørte til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld, hvor der var sket et harmonikasammenstød mellem tre biler på Hovedvejen i Glostrup. En af bilisterne – en 21-årig mand – havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte. Manden blev desuden sigtet for at være i besiddelse af narko, hvilket han ligeledes erkendte.

Smykker og sprut stjålet fra villa

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket fredag den 24. januar mellem klokken 14.00 og klokken 21.00 på Platanhaven i Glostrup. Et vindue var opbrudt, og diverse spiritusflasker samt smykker var stjålet.

20-årig sigtet for narkokørsel

BRØNDBY. Lørdag den 25. januar klokken 23.56 stoppede en politipatrulje en 20-årig mandlig bilist på Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægtede.

Handsker og hue stjålet fra bil

VALLENSBÆK. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sølvmetal Fiat personbil sket lørdag den 25. januar mellem klokken 02.00 og klokken 06.00 på Skovkløvervænget i Vallensbæk. En rude var knust, og et par handsker samt en hue var stjålet.

I sagerne om indbrud og overfald modtager Københavns Vestegns Politi gerne oplysninger fra vidner eller andre, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.