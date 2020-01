Drømmer du om at få din egen hjemmeside?

SPONSORERET INDHOLD: Har du en passion, som du gerne vil føre ud i livet? Så kan en personlig hjemmeside være et godt redskab, hvis du gerne vil hurtigt i gang med dit projekt.

Af SPONSORERET INDHOLD

En hjemmeside kan være et klogt tilvalg, hvis du er ved at opstarte en virksomhed, men en ny hjemmeside kan samtidig være svært at klare på egen hånd. Men der er heldigvis hjælp at hente. Det er nemlig essentielt at give kunden det bedste førstehåndsindtryk muligt, da det tjener både dig og din virksomhed. En god og troværdig hjemmeside er nemlig med til at sælge dit produkt.

Vælg det bedste af det bedste

Der er ikke plads til at gå på kompromis, når det handler om din passion, og derfor skal du også vælge det bedste format, når du får designet din personlige hjemmeside. Med WordPress får du en yderst brugervenlig platform, der er nem at orientere sig i. Samtidig er WordPress sikret mod hacking, så hvis det er noget af det, der skræmmer dig, så er der ikke længere grund til bekymring her.

Design en hjemmeside, der er bruger- og mobilvenlig

Mange undersøgelser viser, at vi bruger vores smartphones mere og mere, når vi surfer rundt på nettet. Smartphones er vores bærbare indkøbscenter, og vi shopper nu også hellere på nettet end i butikken, og en stor del af landets varer købes via onlinehandel og -shopping. Det er derfor også vigtigt at vælge en hjemmeside, der er mobilvenlig, og som kan tilpasse sig til både mobiler, tablets og computere.

For dig betyder det nemlig, at din hjemmeside bliver besøgt mere, fordi den netop er mere brugervenlig og overskuelig. En kompatibel hjemmeside opretholder samtidig også den tillid, som kunden har til dig og dit produkt, fordi du som sælger fremstår mere troværdig med en velfungerende hjemmeside.