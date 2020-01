En hånd til dem, som trænger

DEBAT. Af Torben Jensen (S), Formand Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Glostrup Kommune

Julen er nu veloverstået, og vi så endnu en gang, at der er et stigende behov for julehjælp. Der skal derfor lyde en stor tak til de frivillige i Røde Kors og andre, som har lagt et stort arbejde i at hjælpe de trængte mennesker endnu en gang. Men som Socialdemokrat mener jeg, at vi skal bedømme vores samfund på, hvordan vi behandler vores svageste borgere. Og derfor er jeg stolt over, at vi i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget det sidste halve år har taget nogle gode skridt i den rigtige retning. Vi har hævet det såkaldte rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere med næsten 1000 kr. om måneden. Derudover har vi sat penge af til en særlig indsats, hvis man i forbindelse med jobstart ikke har økonomi til f.eks. buskort eller lignende. Vi har også besluttet at gøre en ekstra indsats for at få folk til at bruge det Sociale frikort. En ordning som giver mulighed for, at socialt udsatte kan tjene op til 20.000 kr. årligt uden at blive modregnet i kontanthjælpen.

Det er små skridt i den rigtige retning. Ingen vil med disse tiltag føle, at det er bedre at være på kontanthjælp end at have et ordinært job. Men det vil kunne give de fleste en lidt nemmere dagligdag, hvor der bliver mulighed for at lade sit barn holde fødselsdag eller deltage i sport eller en anden fritidsaktivitet.