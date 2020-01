Få indbrud sidste år

HELE OMRÅDET. 2018 var det år med færrest indbrud i hele Danmark. I både Glostrup, Brøndby og Vallensbæk er antallet af indbrud faldet over de seneste år

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er en voldsomt ubehagelig følelse at komme hjem til et hjem, hvor der har været uønsket besøg. Heldigvis sker det for færre og færre mennesker. På landsplan var der sidste år det laveste antal indbrud i mindst 35 år.

Kigger man på de tre kommuner, som Folkebladet dækker, har der også været store fald i antallet af indbrud de seneste år.

I Glostrup var der i 2015 211 indbrud, mens der sidste år var 126. Det er et fald på 40 procent. Der var sidste år indbrud i 1,2 procent af alle boliger i Glostrup.

I Brøndby var der i 2015 232 indbrud, mens der sidste år var 173. Det er et fald på 25 procent. Der var sidste år indbrud i 1,1 procent af alle boliger i Brøndby.

I Vallensbæk var der i 2015 indbrud i 139 boliger, mens der sidste år var indbrud i 103. Det er et fald på 26 procent. Der var sidste år indbrud i 1,6 procent af alle boliger i Vallensbæk.