Fællesskab uden alkohol

GLOSTRUP. I Foreningen Lænken i Glostrup sættes fællesskabet højt. Derfor bliver der ikke kun talt om alkohol her – de mødes også til hyggelige stunder med mad og kaffe

Af Tina Michaela Møller

Hver mandag og torsdag fyldes lokalerne på Hovedvejen 140 med både latter, samtaler og alvorlige miner. Lokalerne danner nemlig rammen om et fællesskab, for folk der er brudt ud af et alkoholmisbrug. I foreningen mødes de over en kop kaffe, de laver mad sammen, og så tager de sommetider på udflugt. Lænken handler om meget mere end at tale om alkohol – det handler om at danne et fællesskab. Det er nøglen til at fastholde medlemmernes ædruelighed, mener foreningens formand.

Et godt formål

Uden økonomisk støtte kan Lænken ikke eksistere, og derfor er midlerne fra kommunen vigtige for Lænken. Sidste efterår inviterede foreningen derfor formanden og næstformanden for Glostrup kommunes socialudvalg samt formanden for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget på besøg for, at de kunne se, hvad deres støtte går til.

Og de var begejstrede for Lænkens arbejde. Kommunernes besøg betød således, at reglerne for støtte til mad til foreningens brugere undtagelsesvis blev ændret. Lige præcis maden er et vigtigt omdrejningspunkt i Lænkens tilbud ifølge formanden for foreningen:

– Støtte fra kommunen gør, at vi kan lave flere tiltag, komme på ture ud af huset, og at vi kan afholde flere fællesspisninger. Misbrugere lægger ikke vægt på maden under deres misbrugsperiode, men sulten vender tilbage som noget af det første efter afslutningen af misbruget. Det er derudover socialt at lave mad og spise sammen. Det giver tryghed, sammenhold og motivation til at fastholde sin beslutning om ikke at genoptage sit misbrug.

I Lænken er alle lige

Det særlige ved Lænken er, at man her bliver mødt af en meget stor forståelse for de udfordringer der er, når man skal ud af et alkoholmisbrug. Alle foreningens medlemmer og bestyrelsen selv har alle tidligere haft en alkoholafhængighed. Det er derfor uden fordømmelse, at nye medlemmer bliver budt velkomne i Lænken, og modtagelsen er vigtig ifølge formanden.

Det er ligesom at starte i 1. klasse, hvor der sidder 30 personer og kigger på en. Det er ikke særligt rart, især ikke hvis man har det dårligt i forvejen. Når folk først møder forståelse, så bryder de fuldstændig sammen. Så kan de ikke holde facaden mere.

Lænken er en frivillig forening, og her er de ikke behandlere. Dør om dør med Lænken ligger dog ambulatoriet Novavì, hvor der tilbydes gratis medicinsk og terapeutisk behandling til mennesker med en alkoholafhængighed.

– De to forskellige tilbud er et fantastisk supplement til hinanden, siger Tina Eriksen, der er alkoholbehandler i Novavì og fortsætter:

– Den frivillige forening er en vigtig del af behandlingstilbuddet. Det er et godt supplement til den professionelle behandling, som vi i Novavì yder. Rigtig mange har et dårligt netværk, når de stopper med at drikke, så det at have et ædru netværk betyder meget. Og det er ikke kun den afhængige selv, der får noget ud af Lænken og Novavì. Der er nemlig også tilbud til de pårørende, som også kan have brug for støtte.