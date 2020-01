Fem gode råd til når man vælger privat salg af bilen

SPONSORERET INDHOLD: Det kan i nogle tilfælde være billigere og mere lukrativt for dig, hvis du sælger din bil privat. Dette kan give dig en større betaling, og det kan nogle gange også tage kortere tid, end det ville tage at komme til en aftale med en brugtvognsforhandler, som skal købe din bil.

Men inden du vælger at sætte et skilt i ruden med en pris, så er der nogle forskellige ting, som du skal huske. Derfor får du i denne artikel fem gode råd til, hvordan du kan få mest for din bil, mens du overholder loven for, hvad du skal give køber med i salget. På denne måde kommer du bedst af med din bil uden at falde i nogle af de større faldgruber. Privat salg af bil kan nemlig både betyde en god handel for dig og for køber.

Oplys om fejl og mangler

Det kan være fristende for mange, når de skal sælge deres bil at overlade at fortælle om den der pivelyd, som kommer når man flytter på gearstangen, eller måske tænker man ikke lige over at fortælle om, at det bagerste sæde i højre side har en større plet fra et af børnenes juiceuheld. Uanset grunden til, at man måske ikke har lyst til at være helt ærlig, så er dette ikke en god ide, da det kan ende grueligt galt for både dig og køber.

Du har nemlig pligt til at udfolde alle bilens fejler og mangler, da du ellers kan komme til at hæfte for dem senere, hvis ikke de er nævnt i købskontrakten. Sørg derfor altid for at skrive alle fejl og mangler ned i kontrakten, på trods af hvor slemt det end ser ud.

Købsaftalen skal på plads

Du kan beskytte dig selv bedre som sælger, hvis du giver dig tid til at sørge for en ordentlig købekontrakt. Dette gør nemlig, at du ikke behøver at være bekymret for, om du skal stå til ansvar for forskellige problemer, som måtte komme med bilen senere hen. Når du skriver kontrakten er der flere forskellige ting, som du skal sørge for, og disse er beskrevet på mange forskellige hjemmesider, hvor du kan finde uddrag og udkast til en købekontrakt. Husk derfor at sætte tid af til dette, inden du vælger at gennemføre et salg med en eventuel køber.

Del aldrig en betaling op

Når du sælger privat, så vil du blive kontaktet af forskellige mennesker, som har valgt at købe en bil billigere, end de ville kunne finde den på markedet for nye. Derfor er det ikke altid, at de købere som dukker op vil have alle penge klar til at kunne betale for bilen, som du har til salg. Et godt råd vil være ikke at give nogen kredit til køber, da dette hurtigt kan ende i, at du udelukkende for en delvis betaling tilbage for din bil, og at du måske slet ikke ser den sidste betaling.

Lad banken og autoriserede bilforhandlere om at give kredit, det er ikke dit job. Vælger køber at give dig en check, så skal du huske at tjekke efter, om den er noteret eller udstedt af en bank, da den ellers kan være værdiløs, og du får dermed ikke nogen penge for din bil.

Undersøg bilen med køber

Når køber kommer for at undersøge bilen er det til glæde for både dig og køber. Når køber undersøger bilen, har han eller hun muligheden for at bedømme bilens tilstand og eventuelle fejl og mangler. Når køber har gennemgået bilen for fejl og mangler, som kan testet eller ses ved en almindelig undersøgelse, og du efterfølgende sælger bilen til køber, så er du ikke længere hæftet ved eventuelle fejl, som kunne opstå senere hen.

Det er dog vigtigt, at du får skrevet i købskontrakten, at køber har tjekket og undersøgt bilen, og at han eller hun købte den som beset. Derfor er det en god ide at give køber tiden til at undersøge bilen grundigt, uanset hvor fejl der end måtte være med bilen, da der ellers kan komme problemer senere hen for dig.

Husk syn

Når du skal sælge din bil videre privat er det vigtigt, at du er ærlig omkring, hvornår bilen sidst kom igennem syn. Når du sælger bilen skal du vedlægge en købsaftale, som allerede er nævnt tidligere i artiklen, og i denne skal der stå alle oplysninger omkring sidste syn. Dette gør, at du er ærlig omkring bilens reelle tilstand, og at køber kan være sikker på, at bilen er sikker på vejene.

Du skal vedlægge bilens synsrapport som bilag til købskontrakten. Dette vil også sørge for, at du ikke kommer i klemme for ikke at have fortalt alt om bilens generelle tilstand, skulle der ske fejl eller ulykker senere hen.