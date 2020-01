Finalesejr til fremtidens fodboldstjerner

Foto: Robert Hendel

SPORT. Ved årets KMD Cup vandt Brøndby IF’s U14-hold Future Stars-turneringen efter en finalesejr over værterne fra OB

Af Robert Hendel

Til årets KMD Cup var Brøndby IF repræsenteret med tre hold i tre forskellige turneringer under fredagens indendørsstævne i Odense.

Et af dem var et hold bestående af nogle af klubbens U14-spillere, der spillede med i Future Stars-turneringen, som de vandt.

Finalen blev en kontrolleret affære, som de blå-gule vandt med 1-0 over værterne fra OB. Dermed kunne de løfte pokalen som symbol på, at de havde vundet turneringen.

– Det var en rigtig fed oplevelse. Vi har ikke prøvet noget lignende med så mange tilskuere, siger Mahdi Babiayasl, der blev matchvinder i finalen.

Også hans holdkammerat Hamed Traoré nød at løbe rundt på banden foran det stor publikum.

– Det var fedt at forsvare farverne foran fansene, og så er det fedt at vinde det hele, siger han om sejren i turneringen.