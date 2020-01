Fingrene væk: Rygter om Red Bull sendte Brøndby-fans på barrikaderne

Rygterne om Red Bulls mulige indtog i Brøndby blev ikke modtaget med kyshånd hos klubbens fans. Foto: Robert Hendel

SPORT. I den seneste uge har der været store protester mod energidrik-giganten Red Bull blandt de mest aktive fans af Brøndby IF. Utilfredsheden kommer af et rygte om, at Red Bulls ene ejer vil købe sig ind i fodboldklubben

Af Jesper Ernst Henriksen og Robert Hendel

Skrid, Red Bull. Budskabet var ikke til at tage fejl af i den forgangne uge.

Fans af fodboldklubben Brøndby IF markerede deres store utilfredshed med den verdensomspændende energidrik-producent Red Bull og dens ene ejer, den 75-årige østrigske mangemilliardær Dietrich Mateschitz.

Ifølge erhvervsmediet Inside Business har Dietrich Mateschitz set sig lun på en investering i Brøndby. Derfor var han ifølge mediet på besøg i Brøndby i forrige weekend.

Blandt fodboldfans verden over er Dietrich Mateschitz og Red Bull ikke noget, man forbinder med noget positivt. Derfor protesterede fans fra Brøndby IF med bannere omkring Brøndby Stadion i dagene efter, at historien om Red Bulls interesse i vestegnsklubben kom frem.

– Red Bull står for alt det, som vi afskyr, og som vi alle dage har kæmpet for ikke skulle ske med vores elskede klub, lød det i en erklæring fra den mest stemningsskabende gruppe af fans på gruppens hjemmeside sydsidenbrondby.dk.

Fansene gjorde det ganske klart, at et indtog i klubben fra Red Bull ville betyde et farvel til de engagerede fans. De vil ikke tillade, at klubben giver køb på sin identitet og historie, som ifølge dem vil være en af konsekvenserne, hvis klubben bliver overtaget af den stenrige energidrik-milliardær.

– Vores klub skal og må ikke blive knust og ødelagt af en flok udenlandske rigmænd, som vil gøre Brøndby IF til et sjæleløst forretningsprojekt, lyder det i udmeldingen på sydsidenbrondby.dk.

Behov for ny kapital

Der er hul i pengetanken hos Brøndby IF. Tilbage i november 2019 præsenterede selskabet bag klubben et regnskab for tredje kvartal, hvor man forventede et underskud på mellem 75 og 79 millioner kroner før skat for 2019.

Klubben har derfor hårdt brug for kapital, og det anerkender fansene.

– Som udgangspunkt står vi i en situation, hvor vi er nødt til at være åbne over for mulige investorer, sådan som klubben er drevet og i den situation, som klubben står i lige nu, forklarer Lasse Bauer, som er formand for Fanafdelingen i Brøndbyernes IF.

Den økonomiske indsprøjtning må dog ikke gå ud over det fællesskab, der kendetegner klubben.

– For os handler det om, at Brøndby skal være til for fællesskabet og lokalområdet, og det er den diametrale modsætning af, hvad Red Bull står for. For dem handler det om sælge en masse energidrikke, og vi ønsker ikke, at Brøndby skal være et marketing-projekt uden respekt for livet omkring Brøndby IF, siger Lasse Bauer.

Ifølge ham er der ikke en klart defineret grænse for, hvornår en investor kommer i konflikt med klubbens værdier.

– Der er dog nogle helt klare kardinalpunkter som navn, farver, logo og spillested. Vi skal heller ikke være en rugeklub, lyder det fra formanden for Fanafdelingen i Brøndbyernes IF med henvisning til, at Red Bull tidligere har overtaget fodboldklubber og lavet om på både farver, logo og klubnavn.

Afviser forhandlinger

Hovedaktionær i Brøndby IF, Jan Bech Andersen, har tidligere afvist, at der har været forhandlinger med Dietrich Mateschitz, der er god for omkring 125 milliarder danske kroner ifølge det amerikanske erhvervsmedie Forbes.

Afvisningen havde dog ikke beroliget alle fansene i klubben. Til weekendens træningskamp mod Hvidovre var den ene side prydet med bannere, der signalerede den tydelige modstand mod et samarbejde med Red Bull.

I weekenden afviste Jan Bech Andersen endnu engang, at han skulle have forhandlet med den stenrige østriger.

– Jeg er rigtig ærgerlig over al denne spekulation. Jeg gentager, at jeg kategorisk kan afvise, at jeg har været i kontakt med Red Bull, lyder det klare budskab fra Jan Bech Andersen i et interview med Brøndby-fanmediet 3point.dk.

Her lover han, at han ikke vil indgå i nogen form for dialog med en investor, som ikke kan acceptere de værdier, som Brøndby IF og klubbens fans står for. Og det er en udmelding, som fansene sætter pris på.

– Udmeldingen giver os en enorm ro i processen med at finde eksterne investorer. Jan Bechs melding om krav til investorer og Brøndbys værdier er den rigtige vej at gå, så vi kan få et Brøndby, vi kan være stolte af i dag og i fremtiden, skriver Fanafdelingen i Brøndbyernes IF på sin hjemmeside om Jan Bech Andersens udmelding.

Blandt Brøndbys fans har der ikke kun været modstand mod et Red Bull-indtog. På Facebook har flere personer udtrykt sig positivt over for en mulig investering fra den østrigske koncern.

Til weekendens træningskamp mod Hvidovre lykkedes det dog ikke Folkebladets journalister at finde en fan, der er positivt stemt over for at lukke Red Bull ind i Brøndby.