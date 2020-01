Folkebladets Pokal går til bedste kaster

Mads Strandby Henriksen får her overrakt Folkebladets Pokal af faren, Søren Henriksen. Foto: Svanholm Cricketklub

SPORT. I 1956, da Svanholm Cricketklub blev stiftet i Brøndby, uddelte Folkebladet en pokal til årets spiller, og det har de gjort lige siden

Af Tina Michaela Møller

Svanholm Cricketklub afholder deres juleafslutning og her skal den årlige pokal, Folkebladets Pokal, uddeles. I år går denne til Mads Strandby Henriksen, der på statistikken var bedste kaster med 24 gærder og næstbedste gærdespiller med 475 points. Pokalen bliver overrakt af ingen anden end af hans egen far, Søren Henriksen, der er formand, og som har en længere professionel karriere i sin fortid.

Af spilleindsatser var årets højdepunkt for ham, da han spillede mod de senere mestre fra ROC Rotterdam ved European Championship League i La Manga i Spanien. Her deltog otte europæiske mesterhold, og den blev fulgt af 24 kameraer. Den blev transmitteret til hele verden, hvor 111 kanaler havde valgt at sende den.

Ifølge arrangørerne medførte det, at tre millioner så Mads Strandby Henriksen lave en fantastisk indsats og scorede hele 53 points på 21 bolde mod hollænderne. Alligevel var det dog ikke nok til at give en sejr til Brøndby-holdet, der tabte 133-126.

Hans indsats skaffede ham på turneringens ”Dream Team” sammen med en anden Svanholm-spiller, kasteren Zeshan Khan, der blev næstbedst på statistikken med otte gærder for 66 points.