Folketingskandidat og formand forlader partiforening

Petar Socevic er ikke længere folketingskandidat for Radikale Venstre i Brøndby. Her ses han under sommerens valgkamp. Foto: Robert Hendel (arkiv)

BRØNDBY. Den lokale folketingskandidat for Radikale Venstre i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk er skiftet til Alternativet. For under to måneder siden var han med til at vælte formanden i partiforeningen. Nu har den nye formand meldt sig ud af partiet

Af Robert Hendel

Petar Socevic er ikke længere folketingskandidat for Radikale Venstre i Brøndby-kredsen.

Onsdag den 15. januar 2020 offentliggjorde han på Facebook, at han nu er medlem af Alternativet.

– Der findes en anden vej. Der findes en ny blok som hverken er blå eller falsk rød. Den er grøn, og den står for humanisme, frihed, klimakamp og menneskerettigheder, som jeg identificerer mig med, skriver han om sit skifte.







Folkebladet har forsøgt at kontakte Petar Socevic for at høre mere om baggrunden for skiftet. Der er dog ikke meget, der tyder på, at den nu forhenværende folketingskandidat for Radikale Venstre har lyst til at snakke med avisen.

Han er ikke vendt tilbage på en mail-henvendelse, og når vi har forsøgt at ringe til ham, kan vi konstatere, at han enten ikke tager telefonen eller blokerer opkaldet.

Formand melder sig ud

Folkebladet ville gerne høre Petar Socevic, hvor længe skiftet har været undervejs. For godt halvanden måned siden væltede han den siddende formand i Radikale Venstre i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk på en ekstraordinær generalforsamling den 3. december 2019. Den magtkamp fejrede han på Facebook, hvor han skrev, at han var stolt af sit parti.

– Jeg er stolt af partiledelsen som rykkede hurtigt og mødte op for sikre at reglerne blev overholdt ved dagens møde – særligt tak til kredsformand i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk Kemal Babalija og landsformanden. Jeg ser frem til det stærke samarbejde, lød det fra Petar Socevic den 3. december 2019.

Nu er både Petar Socevic og Kemal Babalija fortid i Radikale Venstre i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk, og dermed står partiforeningen lige nu uden en formand og folketingskandidat.







Ifølge Folkebladets oplysninger har formanden for kommuneforeningen meldt sig ud af partiet sammen med Petar Socevic. Folkebladet har ad flere omgange forsøgt at ringe til Kemal Babalija, men ingen af opkaldene er blevet besvaret.

Uenigheder efter valget

Da bestyrelsen i Radikale Venstre i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk indkaldte til den ekstraordinære generalforsamling i december, var der ét punkt på dagsordenen.

Man ville af med Petar Socevic som folketingskandidat, fordi samarbejdet ikke længere fungerede. Ifølge Said Mo El Idrissi var det gået i stå efter folketingsvalget i juni.

Omvendt mente Petar Socevic, at der lå personlige motiver bag indkaldelsen, der blev sendt ud i midten af november.

I en mail fra Kemal Babaljia blev der udtrykt mistillid til den dengang siddende formand, Said Mo El Idrissi. Årsagen til mistilliden skal findes i, at han ifølge Kemal Bablija ikke har inddraget hele kredsbestyrelsen i beslutningen om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Den beskyldning blev afvist af Said Mo El Idrissi, der gjorde det klart, at de omtalte personer, der skulle have været holdt udenfor, var til stede ved det møde, hvor beslutningen om at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling blev truffet.

Anklager om trusler

Op til den ekstraordinære generalforsamling kom Petar Socevic med flere beskyldninger mod særligt to partikammerater. De skulle ifølge Petar Socevic have kommet med trusler.

– De her folk er mødt op på min personlige adresse med ubehagelig diskriminerende adfærd, de ringer og skriver diverse ubehageligheder til mig – endda også til mine venner, lød det blandt andet i et opslag, der nu er slettet, på Petar Socevic’ Facebook-side.

Folkebladet har tidligere spurgt ind til disse trusler, men der er ikke kommet noget konkret svar fra folketingskandidaten, der har en kandidatgrad i jura fra Københavns Universitet.

En af beskyldningerne er rettet mod storkredsformanden Karoline Geneser, der besøgte på hans private adresse i Hellerup små to uger efter valget.

Karoline Geneser har bekræftet i en mail, som hun har sendt til Petar Socevic, at hun var på adressen. Parterne er dog uenige om, hvad der foregik under besøget 13 dage efter sommerens folketingsvalg.

Petar Socevic mener, at han har været udsat for chikane og truende adfærd. Det skrev han den 1. december 2019 i et opslag, der nu er slettet. Karoline Geneser har over for Folkebladet afvist at have udvist en truende adfærd over for Petar Socevic og hans familie.

Kom med bodyguards

Op til den ekstraordinære generalforsamling i partiforeningen gik bølgerne højt mellem Petar Socevic på den ene side og Said Mo El Idrissi på den anden. Så højt, landsformand Svend Thorhauge og repræsentanter for partiets forretningsudvalg deltog i den ekstraordinære generalforsamling for at sikre, at den forløber roligt.

Det er langt fra normal procedure, at landsformanden og repræsentanter fra forretningsudvalget deltager i de lokale foreningers generalforsamlinger. Det er heller ikke kutyme, at en deltager til en generalforsamling i partiet er flankeret af bodyguards.

Da Petar Socevic ankom til den ekstraordinære generalforsamling i december 2019, var han flankeret af tre bodyguards. Ifølge Petar Socevic var det hans far, der havde hyret vagterne, fordi han frygtede for sin søns sikkerhed.

Beslutningen om at medbringe sit eget vagtværn faldt ikke i god jord hos landsformanden for partiet. Efter generalforsamlinen overværede Folkebladets journalist, at han tydeligt gjorde det klart over for Petar Socevic, at han aldrig nogensinde vil le se bodyguards til et arrangement i Radikale Venstre igen.

Mystik om adresse

Som bekendt blev formand Said Mo El Idrissi efter tre år på posten skiftet ud med Kemal Babalija, og Petar Socevic fik genvalg som kredsens kandidat til Folketinget.

Imidlertid er der noget, der tyder på, at afstemningen blev afholdt på et ugyldigt grundlag. Mindst to af de medlemmer, der afgav stemmer burde nemlig slet ikke have haft hverken tale- eller stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling.

Både Petar Socevic og hans bror Stefan Socevic havde frem mod generalforsamling oplyst partiet om, at de var flyttet til Brøndby Strand. Den oplysning stemmer dog ikke overens med oplysningerne fra Folkeregisteret. Her har Folkebladet har lavet en adresseforespørgsel på Petar Socevic. Den viser, at han har været tilmeldt en adresse i Hellerup siden 2016. Det samme viser en adresseforespørgsel på Stefan Socevic, som også var til stede under den dramatiske generalforsamling.

De kunne derfor ikke være medlemmer af kommuneforeningen. I foreningens vedtægter står der nemlig i den første paragraf, at kun medlemmer af partiet, der er bosiddende i enten Brøndby, Ishøj eller Vallensbæk, kan være medlemmer af kommuneforeningen.

Det betyder samtidig, at de to ikke burde have deltaget i afstemningerne på den ekstraordinære generalforsamling.

Måtte være en fejl

Folkebladet konfronterede i december Petar Socevic med disse oplysninger.

Størrelsen på lejligheden kendte han ikke, og henviste til en flyttekvittering, som han havde fået fra Brøndby Kommune. Kvitteringen ville han dog ikke vise Folkebladets journalist.

– Det synes jeg simpelthen er for personligt at sende til en journalist. Der trækker jeg grænsen og siger, at det er for personligt, lød svaret på avisens forespørgsel.

Han forsikrede dog Folkebladet om, at han ville tage fat i kommunen den førstkommende hverdag for at få afklaret, hvorfor adressen ikke var skiftet.

Folkebladet har været i kontakt med Borgerservice i Brøndby kommune, der ikke melder om forsinkelser på registrering af flytninger i den pågældende periode. Avisen har også været på besøg i den opgang, som Petar Socevic påstod, at han var flyttet til. Ingen af naboerne, som avisens journalist talte med, havde imidlertid set Petar Socevic i opgangen. Der var heller ingen, der havde set nogen flytte ind.

Vi har også forsøgt at komme i kontakt med det ægtepar, der bor i den lejlighed, som Petar Socevic påstod at have lejet et værelse i. Han var tydeligvis meget lidt interesseret i at tale med Folkebladet.

– Jeg har meget travlt, lød svaret, inden han smækkede røret på.

Søgte væk fra Brøndby

For under to måneder siden fejrede han sejren på den ekstraordinære generalforsamling. I dag er han fortid i partiet.

Årsagen ligger hen i det uvisse. Der er dog ingen tvivl om, at Petar Socevic har følt sig presset – ikke blot i sin egen kreds, men i hele storkredsen, hvor han næppe har efterladt et godt indtryk.

Nogle af de øvrige kandidater ved valget i sommer, som Folkebladet har talt med, beretter alle om samarbejdsvanskeligheder med Petar Socevic.

Det er muligvis det, der ifølge Folkebladets oplysninger har fået ham til at forhøre sig om muligheden for at blive stillet op i København.

Her var svaret, at der ikke var tillid til ham. Dermed var der to muligheder tilbage – at blive i Brøndby-kredsen, eller at melde sig ud af partiet.

Han valgte som bekendt det sidste, og nu er han en del af Alternativet, og det betyder, at Radikale Venstre i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk både skal finde en ny folketingskandidat og en ny formand.