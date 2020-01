Forhadt firma: Derfor får Red Bull det til at løbe koldt ned ad ryggen på fansene

I sidste uge florerede en række rygter om, at Red Bull var interesseret i Brøndby IF. Det bryder en stor del af klubbens fans sig ikke om. Foto: Robert Hendel (arkiv)

SPORT. Rygterne om en flirt mellem Brøndby IF og Red Bull har vakt vrede blandt en stor del af klubbens fans. De frygter at energidrik-producenten vil ofre klubbens identitet for at sælge flere energi­drikke

Af Jesper Ernst Henriksen og Robert Hendel

Det er ingen hemmelighed, at fodboldklubben Brøndby IF har brug for kapital. I det årsregnskab, som klubben lægger frem om en måneds tid, forventes der et underskud i størrelsesordenen 75-79 millioner kroner før skat.

Derfor er klubben på udkig efter nye investorer, og i den forgangne uger florerede der rygter om, at Red Bull havde Brøndby i kikkerten.

Ifølge erhvervsmediet Inside Business skulle den ene medejer af det østrigske energidrik-imperium, den 75-årige Dietrich Mateschitz, have været i Brøndby for at forhandle om en mulig investering i klubben.

Det rygte er noget, der har vakt genlyd blandt Brøndbys fans. For selvom klubben er hårdt økonomisk trængt, og Red Bull har vist, hvordan man driver en fodboldklub, er et Red Bull-indtog ikke noget, fansene lovpriser. Brøndby er nemlig langt fra den første fodboldklub, Dietrich Mateschitz har fået øjnene op for, og sporene er noget, der skræmmer hos en stor del af fansene.

For 15 år siden købte han sig ind i den østrigske klub SV Austria Salzburg, og fire år senere investerede han i den lille klub SSV Markranstädt, som holder til 11 kilometer sydvest for Leipzig i det gamle Østtyskland.

I dag er begge klubber med i det bedste europæiske selskab og nyder stor succes i deres respektive ligaer. De spiller flot, offensiv fodbold og især den østrigske klub høster titler som aldrig før.

Til gengæld er de blevet hadeobjekt nummer ét blandt de øvrige klubbers fans – og det er ikke kun i Tyskland og Østrig. Men hvorfor er energidrik-giganten så forhadt blandt europæiske fodboldfans?

Sportslig succes

Frem til 6. april 2005 var Austria Salzburg en fodboldklub som så mange andre. Siden er alting blevet vendt på hovedet i Mozarts fødeby.

På banen tog man hul på en succesfuld periode, hvor man dominerede østrigsk klubfodbold i en grad, man ikke tidligere havde oplevet i klubbens levetid. Inden Red Bulls indtog havde klubben vundet tre titler. Siden 2005 er det blevet til 10 østrigske mesterskaber, heriblandt de seneste syv sæsoner i træk.

Det er dog ikke kun på det sportslige plan, at Red Bull har sat sit aftryk i klubben, der efter overtagelsen ændrede navn til Red Bull Salzburg. At østrigske klubber ændrer navn på grund af en sponsor, er set før. I 1978 ændrede Austria Salzburg navn til SV Casino Salzburg, og i 1997 hed klubben SV Wüstenrot Salzburg.

Tilgangen af Red Bull betød dog flere radikale ændringer, der har fået en stor del af klubbens fans til at smutte for at starte en ny klub i protest mod energidrik-gigantens indtog.

Ville slette historien

Den velkendte røde tyr blev inkorporeret i klubbens logo, farven på klubdragten blev ændret fra lilla-hvid til rød-hvid, og hjemmebanen skiftede navn til Red Bull Arena.

Samtidig forsøgte den nye klubledelse at ændre året, klubben blev stiftet, fra 1933 til 2005. Dette satte det østrigske fodboldforbund imidlertid en stopper for.

Det er en gentagelse af den historie, som fansene i Brøndby frygter. For mange af dem betyder fodboldfællesskabet og klubtraditionerne langt mere end titler. En så radikal ændring af klubbens identitet, som tilfældet var i Salzburg, vil skubbe de passionerede fans væk fra klubben.

– Som fans lever vi af drømmene om den store succes for Brøndby IF, men der er noget, der er vigtigere. Brøndby IF er vores fællesskab, og det er den værdi, der binder os alle sammen. Hvis vi vinder, er det fællesskabet, der vinder, og hvis vi taber, er det fællesskabet, der taber, lyder det i en af de mange udmeldinger fra fans af Brøndby IF i kølvandet på rygterne om Red Bull-ejer Dietrich Mateschitzs flirt med Brøndby.

Fans eller energidrik

Beskeden fra fansene er utvetydig. Klubben må vælge mellem de mest passionerede fans eller de mange penge fra Dietrich Mateschitz og Red Bull.

– Hvis Red Bull gør sit indtog i Brøndby IF, vil vi som aktiv fanscene ikke længere kunne identificere os med klubben, lyder budskabet blandt andet fra den mest stemningsskabende gruppe af Brøndby-fans.

Tanken om at skifte klubbens blå-gule logo ud med de røde tyre er noget, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen på fansene. Ifølge dem er det at sælge ud af klubbens værdier og traditioner, og det er alt det, de i årevis har kritiseret rivalerne for.

Der er ingen tvivl om, at fans og klub higer efter succes igen, og Red Bull har vist i både Leipzig og Salzburg, at de kan skabe et succesfuldt og rentabelt sportsligt fundament. Det fundament må dog ifølge fansne ikke etableres på bekostning af klubbens identitet, lyder kritikken blandt andet.

Symbolet på det onde

Hvis Red Bull køber sig ind i Brøndby IF, er det for at tjene penge til kerneforretningen, og det er ikke fodbold. Klubberne er ifølge fansene et salgsfremmende middel, så Red Bull kan øge salget af de energidrikke, de allerede sælger milliarder af hvert år på verdensplan.

Derfor er protesterne så massive i Brøndby, og klubbens fans har på det seneste modtaget sympatierklæringer fra udenlandske klubbers fans, blandt andet i Dortmund, Köln og Rostock.

Fansene har erkendt, pengene i fodbold er kommet for at blive. De er formentligt også villige til at acceptere, at der er penge i fodbold – så længe pengene er er til gavn for sporten.

For fodboldfans verden over er Red Bull blevet symbolet på alt, hvad fansene hader ved fodbold. Et firma, der køber sig ind i en fodboldklub for at styrke kerneforretningen. På den måde bliver fodbolden sekundær, og det forbinder fansene med noget dårligt. For dem er det symbolet på det onde.

Derfor kan fansene i Brøndby i første omgang ånde lettet op, efter at hovedaktionær og bestyrelsesformand Jan Bech Andersen har afvist, at der skulle være forhandlinger med Red Bull eller andre investorer, der vil ændre på klubbens kerneværdier.