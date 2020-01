Glostrup Hallen får nye gulve

Louise Thorsen viser, hvor gulvet i Glostrup Hallen er rigtig skidt. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Gulvet i Glostrup Hallen er ved at være tyndslidt. Nu har idrætsanlægget fået nogle ekstraordinære indtægter, så gulvet kan udskiftes

Af Jesper Ernst Henriksen

I Glostrup Idrætsanlæg Hal 1, der til daglig bare bliver kaldt Glostrup Hallen, er det gamle gulv ved at være godt slidt. Når det sker, vil man normalt høvle gulvet ned og lakere det igen. Det er dog blevet gjort en del gange før i Glostrup Hallen, så det kan ikke lade sig gøre igen. Derfor var brugerne af hallen ret utilfredse, da der ikke var penge til nyt gulv i hallen på det to-årige budget, der blev vedtaget sidste år.

– Det betyder, at der kan opstå skader, når gulvet ikke er i orden. Vi har ikke været ramt af skader endnu, men der kan ske noget. Så vi har gjort opmærksom på, at det her gulv trænger, men pengene er ikke blevet bevilliget, siger Louise Thorsen, formand for brugerbestyrelsen.

På kommunalbestyrelsens møde i december kunne borgmester John Engelhardt (V) dog indlede mødet med en glædelig nyhed til brugerne af hallen.

Glostrup Idrætsanlæg har nemlig fået nogle ekstraordinære indtægter, som de kan bruge til et nyt gulv i Glostrup Hallen. Nu skal brugerne så involveres i, hvilket gulv det skal være.

Brugerne er også utilfredse med gulvet i hal 3, der blandt andet bliver brugt til basketball.

– Når de dribler med bolden, så er der døde punkter, hvor bolden ikke hopper op igen som normalt. Der er heller ikke samme affjedring, når de skal hoppe. Det har været kendt i en årrække, men det bliver værre og værre, siger Louise Thorsen.

Der er dog ikke fundet penge til at renovere gulvet i hal 3 i denne omgang.