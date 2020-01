Hastighedstest på internet: Gennemsigtighed i internet-branchen

SPONSORERET INDHOLD: Internettet bliver vigtigere dag for dag, og det kan faktisk være svært samt virke helt umuligt at skulle leve i en verden, hvor man ikke konstant er påvirket af den informationsstrøm og de funktioner, der er medfødt i forbindelse med en online tilstedeværelse.

Det betyder også, at der generelt bliver stillet utrolig høje krav til den internetforbindelse, vi har som forbrugere og i vores virke som erhvervsfolk – og har man pludselig problemer med forbindelsen, kan det i værste fald have store konsekvenser for ens person, men nok ikke mindst af økonomisk karakter.

I artiklen her kigger vi ind i udbuddet af internetforbindelser, og hvordan det er gået fra at være en uigennemskuelig størrelse til at være ganske målbart og gennemsigtigt for dig som forbruger. Læs med videre, og bliv klogere på de redskaber, der gør dig bedre rustet i forbindelse med valg af internetforbindelse.

Transparens gennem hastighedstests

I mange år har det for forbrugeren været svært at gennemskue, hvad man egentlig får for sit internetabonnement. Hvad end det har været på telefonen eller gennem bredbånd, har det nemlig ikke været et produkt, man kan måle og veje, som man f.eks. kan med en højtaler. For hvornår ved man, om man har en given hastighed som forbruger?

Med et større demand for transparens i internetbranchen tilbyder flere internetudbydere i dag, at man kan foretage en overordnet hastighedstest eller speedtest af sit internet. Og hvor det måske kunne tænkes at være en udfordring, er det faktisk for rigtig mange af disse en mulighed for at fremvise kvaliteten af deres produkt.

For selvom man unægtelig blotter sig for forbrugeren, er man også med til at skabe den tillid i et marked, der ellers måske tidligere har båret præg af mistillid. Internettesten giver en konkret måling på, hvad det er, man får leveret – og så kan man også som udbyder være fortrøstningsfuld med, at man har gjort, hvad man kan for at imødekomme en forventningsfuld forbruger.

Offentlig opmærksomhed støtter op om speedtests

En af de helt store tilhængere af de omtalte hastighedstests er den offentlige debat. Her har man længe ventet på transparens i markedet – og med den nye mulighed for at kunne gennemskue markedet er man nået et sted hen, hvor ingen behøver leve i uvidenhed om deres produkt.

Her har blandt andet forbrugerråd og -guides efterspurgt en nemmere målestok for, hvordan man beregner sit internetbehov ud fra forbrug, og med en målbar internettest, der kvalificerer hastigheden, kan man således nemmere navigere efter, hvad der er tilstrækkeligt, og hvad der ikke er. Således kan man nemlig meget nemmere justere det langsomme internet til noget hurtigere samt løbende evaluere.

Er du selv i tvivl om, hvad din bredbåndshastighed eller din dataforbindelse har, kan du med fordel undersøge tilslutningen med en hastighedstest allerede i dag – på den måde kan du også komme de frustrationer til livs, der kunne være opstået i forbindelse med en evt. misforståelse af samspillet mellem din internetforbindelse og -hastighed sammenholdt med det behov, du reelt har.