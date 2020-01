Hent gratis mask

Når bryggerne er færdige med kornet er det blevet til mask, som kan bruges til bagning. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndbyvester Bryggerlaug vil gerne bidrage til at undgå spild af fødevarer. Dette gør de ved at lade folk hente mask helt gratis

Af Tina Michaela Møller

Hver gang medlemmerne af bryggerlauget brygger det håndbryggede øl, kommer der cirka 15-20 kg mask ud af det. Denne mask er faktisk en fødevare, som ikke kan benyttes mere i brygprocessen. I stedet for blot at kassere det, kan det enten bruges som dyrefoder eller føres videre i den menneskelige forbrugskæde. Brøndbyvester Bryggerlaug har valgt det sidste, og derfor har de nu oprettet en Maskgruppe.

Maskgruppen er en app, der fungerer således, at man får en sms, så snart der er mask at hente. Afhentningen sker efter først til mølle, og det er helt gratis at være medlem af Maskgruppen samt at hente mask.

For at blive medlem af Maskgruppen, skal man skrive en mail til ’oldermand2605@gmail.com’, hvor man oplyser sit navn og mobilnummer. Herefter får man tildelt adgang til en app, hvor man er oprettet med det telefonnummer, som man oplyste ved tilmeldingen. Her vil der også blive sendt en sms, når der er mask at hente.

Brøndbyvester Bryggerlaug har indkøbt en plastikboks og et app-låsesystem samt et sms-system til brug for afhentningen af masken, hvorfor det kun er medlemmer af Maskgruppen, der kan få adgang til masken.

Når der bliver brygget, udsender bryggerne en sms til de tilmeldte i maskgruppen, at der nu er mask at hente. De angiver også, hvor længe det kan hentes, så frem det ikke er hentet inden. Dette er normalt cirka 2-3 dage afhængig af årstid og vejrliget.

Brøndby Kommune støtter dette projekt om at undgå madspild, hvorfor de har givet et tilskud.

Hvad kan mask bruges til?

Mask er malt, der har ændret navn under den brygproces, der hedder mæskning. Her udvindes der mest mulig af sukkerstofferne fra malten. Alligevel vil masken stadig indeholde nogle sukkerstoffer, hvorfor den vil smage lidt sød. Den er dog stadig et sundt og godt supplement til bagværk og brød. Det giver bagværket struktur, mere protein og fuldkornssmag.

Da mask er ret fugtig, anbefales det at tage lidt af opskriftens oprindelige væskemængde fra.

Mask kan uden problem fryses og optøs før brug. Det kan opbevares i 8-10 dage i køleskab.