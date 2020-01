Høje hastigheder på Jernbanevej

DEBAT. Af Lizzie Guldberg Vest, Jernbanevej 27, 2600 Glostrup

Af Lizzie Guldberg Vest, Jernbanevej 27, 2600 Glostrup

I kalder Solvej, Jernbanevej og Lilletorv for forskønnelse, hvor nye blomsterbede og parkeringsbåse skal dæmpe trafikken. Det gælder ikke Jernbanevej, hvor bilerne stadig kører 60 til 70 kilometer i timen ad den lange bane fra Solvej op til Glostrup Shoppingcentret. Angående blomsterbåsene(kasser) er det det grimmeste, som er lavet. Jeg bor på Jernbanevej hvor I har lavet så lidt plads, at vi ikke kan få besøg af flyttebil, håndværker, renovation og ambulance. Hvorfor har I sat så store blomsterkasser ind til vores ind-/udkørsel – hvorfor er vi ikke blevet spurgt?

Hvad med et vejbump på den lange bane. Det kunne hjælpe på farten op til Glostrup Shoppingcentret. Jeg tør ikke sende mine børnebørn over vejen alene.

Hvad med at flytte cykelstativet? Cyklerne ligger alligevel ned.