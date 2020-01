Hør mere om høreforening

BRØNDBY. Den 1. februar 2020 holder Høreforeningen Brøndby – Ishøj – Albertslund Lokalafdeling årsmøde

Af Robert Hendel

Den 1. februar 2020 holder Høreforeningen Brøndby – Ishøj – Albertslund Lokalafdeling årsmøde. Her vil du udover bestyrelsens beretning fra året før, kunne høre mere om planerne for 2020, hvor fokus blandt andet er på behandlingsgaranti for høreapparatbehandling. Høreforeningen er ikke kun en forening for mennesker med hørenedsættelse, men arbejder også for mennesker, der lider af tinnitus, lydfølsomhed eller svimmelhed og balanceproblemer. Årsmødet finder sted den 1. februar klokken 12.30 i Mødelokale 1 i Kulturhuset Kilden på Nygårds Plads i Brøndby. Da der maksimalt kan være 30 personer i lokalet, er tilmelding påkrævet via broendby@hoereforeningen.dk senest den 18. januar 2020. Der vil være skrivetolke og teleslynge til årsmødet.